കൊൽക്കത്ത പുതിയ ക്യാപ്റ്റനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; മോർഗന്റെ പിൻഗാമിയായി അയ്യർ

കൊൽക്കത്ത∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 15–ാം സീസണിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കും. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കൊൽക്കത്ത പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മെഗാ താരലേലത്തിൽ 12.25 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് കൊൽക്കത്ത അയ്യരെ വാങ്ങിയത്. ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിൽ ടീമിനെ ഫൈനലിൽ എത്തിച്ച ഇംഗ്ലിഷ് താരം ഒയിൻ മോർഗന്റെ പിൻഗാമിയായാണ് അയ്യർ എത്തുന്നത്.

ഐപിഎലിൽ കൊൽക്കത്തയെ നയിക്കുന്ന ആറാമത്തെ താരമാണ് ശ്രേയസ് അയ്യർ. ഇപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ കൂടിയായ ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലമായിരുന്നു പ്രഥമ സീസണിൽ കൊൽക്കത്തയുടെ നായകൻ. പിന്നീട് സൗരവ് ഗാംഗുലി, ഗൗതം ഗംഭീർ, ദിനേഷ് കാർത്തിക്, ഒയിൻ മോർഗൻ എന്നിവരും ടീമിനെ നയിച്ചു. ഇതിൽ ഗംഭീർ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സമയത്ത് കൊൽക്കത്ത രണ്ടു തവണ ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ടീമിനെ നയിച്ച ഇംഗ്ലിഷ് താരം ഒയിൻ മോർഗനെ ഇത്തവണ കൊൽക്കത്ത നിലനിർത്തിയിരുന്നില്ല. താരലേലത്തിൽ മോർഗനെ ആരും വാങ്ങിയതുമില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ടീമിനെ ഫൈനലിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മോർഗന്റെ ഫോം തീർത്തും മോശമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരത്തെ നിലനിർത്താൻ കൊൽക്കത്ത തയാറാകാതിരുന്നത്.

2020ൽ ‍ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ആദ്യമായി ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ കടക്കുമ്പോൾ ടീമിന്റെ നായകനായിരുന്നു ശ്രേയസ് അയ്യർ. എന്നാൽ, ഇടയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റതോടെ പകരം ടീമിന്റെ നായകനായ ഋഷഭ് പന്തിനെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥിരം നായകനായി നിയോഗിച്ചതോടെയാണ് അയ്യർ ഡൽഹി വിട്ടത്. 2015ൽ 2.6 കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ അയ്യരെ 2018ലും 2021ലും ഡൽഹി നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് പന്ത് ഉറച്ചതോടെയാണ് അയ്യർ പുതിയ തട്ടകം തേടിയത്.

∙ കൊൽക്കത്ത ടീം

ക്യാപ്റ്റൻ – ശ്രേയസ് അയ്യർ

നിലനിർത്തിയ താരങ്ങൾ – ആന്ദ്രെ റസ്സൽ, സുനിൽ നരെയ്ൻ, വെങ്കടേഷ് അയ്യർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി

ലേലത്തിൽ ടീമിലെത്തിച്ചവർ - പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, നിതീഷ് റാണ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ശിവം മാവി, ഷെൽഡൻ ജാക്സൻ, അജിൻക്യ രഹാനെ, റിങ്കു സിങ്, അനുകൂൽ റോയ്, റാസിഖ് ദാർ, ബാബ ഇന്ദ്രജിത്ത്, ചാമിക കരുണരത്നെ, അഭിജീത് തോമാർ, പ്രതാം സിങ്, അശോക് ശർമ, സാം ബില്ലിങ്സ്, അലക്സ് ഹെയ്‌ൽസ്, ടിം സൗത്തി രമേഷ് കുമാർ, മുഹമ്മദ് നബി, ഉമേഷ് യാദവ്, അമൻ ഖാൻ

English Summary: KKR appoint Shreyas Iyer as their new captain after big-money deal at auction