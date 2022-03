‘കോലി 3–ാം നമ്പറിൽത്തന്നെ ഇറങ്ങണമെന്നു നിർബന്ധമില്ല; ട്വന്റി20യിൽ ശ്രേയസ്സ് വരട്ടെ’

മുംബൈ∙ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ തുടർന്നും ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി 3–ാം നമ്പറിൽത്തന്നെ ബാറ്റു ചെയ്യണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. ടീം ഘടനയിലെ മാറ്റത്തിനായി വിരാട് കോലി ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുമാണു ചോപ്രയുടെ പക്ഷം.



കോലിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ, ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ 3–ാം നമ്പറിൽ അവസരം ലഭിച്ച ശ്രേയസ് അയ്യർ 3 കളികളിൽനിന്നു പുറത്താകാതെ 204 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തതിനു പിന്നാലെ, യുട്യൂബ് ചാനലിയൂടെയാണു ചോപ്രയുടെ പ്രതികരണം.

‘ലങ്കയ്ക്കെതിരായ 3 മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തോടെ ശക്തമായ അവകാശ വാദമാണ് ശ്രേയസ് അയ്യർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കും സിലക്ടർമാർക്കും മുന്നിൽ ചോദ്യം എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണു ശ്രേയസ്. 3–ാം നമ്പറാണ് ഇഷ്ട ബാറ്റിങ് പൊസിഷനെന്നും ശ്രേയസ് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. 3–ാം നമ്പറിൽ കോലിയാണ് ഇപ്പോൾ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, എല്ലായ്പ്പൊഴും കോലി 3–ാം നമ്പറിൽ കളിക്കണമെന്നു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല.

കോലിക്ക് രോഹിത്തിനൊപ്പം ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമല്ലോ. ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. രോഹിതും കോലിയും ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത്, സൂര്യകുമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർദിക് എന്നിവർ തുടർന്നുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലും. ടീമിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നോക്കൂ’– ചോപ്രയുടെ വാക്കുകൾ.

മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ, ഇന്ത്യൻ മധ്യനിരയിലേക്കു ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾ ശക്തമായ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സിലക്ടർമാർക്കും മാനേജ്മെന്റിനും ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: "It is not a given that Virat Kohli will always play at No.3" - Aakash Chopra on Shreyas Iyer expressing his preference for the position