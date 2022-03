3 അർധ സെഞ്ചുറികൾ, നോട്ടൗട്ട്; 3–ാം നമ്പർ ‘അടിച്ചെടുത്ത്’ ശ്രേയസ്: ഇന്ത്യ ‘ഡബിൾ’ ഹാപ്പി!

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ തോൽവിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രധാന ആശങ്ക മധ്യനിരയുടെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയായിരുന്നു. എന്നാൽ, വെസ്റ്റിൻഡീസിനും ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയ്ക്കുമെതിരായ ട്വന്റി20 വിജയങ്ങൾക്കുശേഷം മധ്യനിരയിലെ താരോദയങ്ങൾ പരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനും ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്കും നൽകുന്ന സന്തോഷം ചെറുതല്ല. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ശ്രേയസ് അയ്യർ. അതിനു മുൻപു വിൻഡീസിനെതിരെ സൂര്യകുമാർ യാദവ്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് കൂടി ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പരീക്ഷണം വിജയം കാണുന്നതിൽ ആരാധകരും ആഹ്ലാദത്തിലാണ്.

ഷൈനിങ് സൂര്യ

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലേക്കു വൈകി വന്ന വസന്തമാണു സൂര്യകുമാർ യാദവ്. 31–ാം വയസ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ട്വന്റി20 അരങ്ങേറ്റം. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായി ഐപിഎലിൽ നടത്തിയ പ്രകടനമാണു സൂര്യയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു വഴിതുറന്നത്. വിൻഡീസിനെതിരെ അവസാന ട്വന്റി20യിൽ 31 പന്തുകളിൽ 65. ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ 18 പന്തുകളിൽ 35 നോട്ടൗട്ട്. ഓഫ്സൈഡിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഓൺ സൈഡിൽ ഓൾറൗണ്ടറാണു സൂര്യകുമാർ.

ഇന്ത്യയുടെ ശ്രേയസ്സ്

വിരാട് കോലി പുറത്തിരുന്നതോടെയാണു തനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട 3–ാം നമ്പരിൽ ഇറങ്ങാൻ ലങ്കയ്ക്കെതിരായ 3 ട്വന്റി20യി‍ലും ശ്രേയസ് അയ്യർക്കു കഴിഞ്ഞത്. മൂന്നിലും അപരാജിത അർധ സെഞ്ചുറി. 2017ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ട്വന്റി20 അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയതാണ് ഇരുപത്തേഴുകാരൻ ശ്രേയസ്. ഐപിഎലിൽ ഉൾപ്പെടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും ഇടക്കാലത്തു പരുക്കുമൂലം ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ടു. തിരിച്ചുവരവിൽ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പ്രകടനമാണു യുവതാരം നടത്തിയത്. ‘എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം 3–ാം നമ്പരിൽ ഇറങ്ങാനാണ്. ’ – കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മത്സരശേഷം ശ്രേയസ് നയം വ്യക്തമാക്കി.

സൂര്യകുമാർ യാദവ്

(ട്വന്റി20 ബാറ്റിങ് പൊസിഷൻ, ശരാശരി, സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്)

3 44 131.74

4 19 153.51

5 99 199.28

ശ്രേയസ് അയ്യർ

(ട്വന്റി20 ബാറ്റിങ് പൊസിഷൻ, ശരാശരി, സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്)

3 68 147

4 50 136.97

5 25.16 81.39

6 34 136.97

English Summary: "Going to be a big challenge" - Rohit Sharma on picking between Shreyas Iyer and Suryakumar Yadav