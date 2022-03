ചില മുൻ താരങ്ങൾ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഉടൻ ഐപിഎല്ലിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു തുടങ്ങും: അശ്വിൻ

ചണ്ഡീഗഡ്∙ ഐപിഎൽ 2022 സീസൺ മാർച്ച് 26ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, ചില മുൻ താരങ്ങൾ പതിവുപോലെ, ടൂർണമെന്റിനെ ഉടൻ കുറ്റം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓഫ് സ്പിന്നർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കിടെ, ഇംഗ്ലണ്ട് മുൻ ക്രിക്കറ്റർമാർ ഉൾ‌പ്പെടെ പലരും ഐപിഎല്ലിനെ വിമർശിച്ചു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ആഷസ് പരമ്പരയിൽ, ഓസ്ട്രേലിയയോട് ഇംഗ്ലണ്ട് 4–0നു തകർന്നടിഞ്ഞതിന് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ മൈക്ക് അതേർട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് ഐപിഎല്ലിനെയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, ഐപിഎൽ ടൂർണമെന്റ് 2022 വർഷത്തിന്റെ 6ൽ1 സമയം അപഹരിക്കുമെന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ ട്വീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഉദ്ധരിച്ച്, യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അശ്വിൻ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘എന്താണ് ഐപിഎല്ലിന്റെ കുഴപ്പം? മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ മത്സരക്രമം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ 2 ആഴ്ച്ചകൾക്കു മുൻപേ ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങുന്നതാണോ? ചില ടീമുകൾ അവരുടെ രാജ്യാന്തര കലണ്ടർ മുൻപേ തയാറാക്കിയിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഐപിഎൽ സീസണിടെ ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയയും, ശ്രീലങ്ക പോലും മറ്റു ടീമുകളുമായി മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്.

പക്ഷേ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസീലൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സാധാരണ ഐപിഎല്ലിന്റെകൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണു രാജ്യാന്തര കലണ്ടറുകൾ തയാറാക്കുക. ഇത്തവണ ഐപിഎൽ സീസണിടെ ന്യൂസീലൻഡ് രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നില്ല.

ലോറൻസ് ബൂത്ത് എന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ, ഐപിഎൽ 2022 വർഷത്തിന്റെ 6ൽ 1 ഭാഗം അപഹരിക്കുമെന്നു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 6 മാസക്കാലമാണ് ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടൂർണമെന്റുകളുടെ ദൈർഘ്യം. ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മത്സരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, താരങ്ങൾക്കു തയാറെടുപ്പിനു കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ, അത്തരത്തിലൊരു മത്സരക്രമം ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റിനു നൽകാകുമോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമായി അവശേഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊരു തലത്തിലേക്കു ക്രിക്കറ്റിനെ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഐപിഎല്ലിനുണ്ട്. ആരാധകർക്കും, ക്രിക്കറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ഇക്കാര്യം അറിയുകയും ചെയ്യാം.

ക്രിക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഏകദിന ലോകകപ്പ്, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് അടക്കമുള്ള ടൂർണമെന്റുകളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഐപിഎൽ, പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ്, ടി10 ലീഗ്, കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗ്, ബിഗ്ബാഷ് ലീഗ് അടക്കമുള്ള ക്ലബ് ടൂർണമെന്റുകൾക്കും സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

വളരെക്കാലമായി ആളുകൾ വിമർശനബുദ്ധിയോടെ സമീപിക്കുന്ന ടൂർ‌ണമെന്റാണ് ഐപിഎൽ. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ ചില മുൻ താരങ്ങൾ ഐപിഎല്ലിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. 2008ലെയോ 2010ലെയോ സാഹചര്യം എടുത്തു നോക്കൂ. പരമാവധി 20–25 താരങ്ങളെയാണു സിലക്ടർമാർ ടീം ഇന്ത്യയിലേക്കു പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു സാമ്പത്തിക ലാഭം കിട്ടുമോ എന്നാണു മാതാപിതാക്കൾ എന്നോടു ചോദിച്ചത്. ഐപിഎൽ നിലവിൽവന്നതിനു ശേഷം, കുറഞ്ഞത് 75–80 ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കെങ്കിലും പ്രതിവർഷം അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

ഐപിഎല്ലിൽ മാത്രം അവസാനിക്കുന്നതല്ല ഇത്. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിൽ താരങ്ങൾക്കു മികവു പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് അവസരമുണ്ട്. അതിനും പുറമേ, മാധ്യമങ്ങൾ, ടീം കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് അങ്ങനെ പല പല അവസരങ്ങൾ താരങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകിട്ടുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഐപിഎല്ലിന്റെ നേട്ടങ്ങളാണ്’– അശ്വിന്റെ വാക്കുകൾ.

