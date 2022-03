പരുക്ക്, ഫോം നഷ്ടം; രഞ്ജിയിൽ ശ്രീ കളിച്ചത് കേരളത്തിനായുള്ള അവസാന മത്സരം?

രാജ്കോട്ട്∙ രഞ്ജി പരിശീലനത്തിനിടെ, കാൽമുട്ടിനു പരുക്കേറ്റ വെറ്ററൻ പേസർ എസ്. ശ്രീശാന്ത് മേഘാലയയ്ക്കെതിരെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ കളിച്ചത് കേരളത്തിനായുള്ള അവസാന മത്സരം ആകുമോ? 9 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കേരള രഞ്ജി ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ച ശ്രീശാന്തിന്റെ പ്രായവും (39), ഇപ്പോഴേറ്റ പരുക്കും, ഫോം നഷ്ടവുമാണു താരത്തിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾക്കു വീണ്ടും തിരിച്ചടിയാകുന്നത്.

പരുക്കിനെത്തുടർന്നു ചികിത്സയിലിരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം, ശ്രീശാന്ത് തന്നെ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രഞ്ജിയിൽ ഗുജറാത്തിനെതിരായ 2–ാം മത്സരത്തിനു മുൻപാണു കാലിനു പരുക്കേറ്റ കാര്യം ശ്രീശാന്ത് ട്വിറ്ററിലൂടെത്തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗുജറാത്തിനെ 8 വിക്കറ്റിനു കീഴടക്കിയ കേരളം മാർച്ച് 3നു ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിനെ നേരിടും.

അതേ സമയം ശ്രീശാന്തിന്റെ പരുക്കിനെപ്പറ്റി കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനോ ടീം മാനേജ്മെന്റോ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘ഒരു താരത്തിനു പരുക്കേറ്റാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ, പരിശീലകനോ അല്ലെങ്കിൽ, കെസിഎ നിരീക്ഷകനോ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകാറുള്ളതാണ്’– പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കെസിഎ ഭാരവാഹി ‘മനോരമയോടു’ പറഞ്ഞു.

രഞ്ജി ട്രോഫിയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ മേഘാലയയുടെ 2 വാലറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കിയ ശ്രീശാന്ത് 2–ാം ഇന്നിങ്സിൽ 9 ഓവറിൽ 57 റൺസാണ് വഴങ്ങിയത്. ഒരു വിക്കറ്റ് പോലും ലഭിച്ചതുമില്ല.

മനു കൃഷ്ണൻ, ബേസിൽ തമ്പി, അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ ഈഡൻ ആപ്പിൾ ടോം എന്നീ പേസർമാർ കേരളത്തിനായി ഉജ്വല ബോളിങ്ങാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പുറത്തെടുത്തതും. 71 റൺസ് വഴങ്ങി 6 വിക്കറ്റെടുത്ത 17 കാരൻ ഈഡനാണു മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടിയത്.

ശ്രീശാന്തിനു പകരം 2–ാം മത്സരത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ച എം.ഡി. നിധീഷ് ആകട്ടെ, 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തോടെ ഗുജറാത്തിനെതിരെ മികച്ച പ്രകടനവും പുറത്തെടുത്തു. 50 ലക്ഷം രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയുമായെത്തിയ ശ്രീശാന്തിനെ ഐപിഎല്ലിൽ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയും വാങ്ങിയിരുന്നില്ല. അതേ സമയം ബേസിൽ തമ്പി (30 ലക്ഷം), കെ.എം. ആസിഫ് (20 ലക്ഷം) എന്നിവരെ മുംബൈയും ചെന്നൈയും സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Injury- Has Sreesanth played his final game for Kerala?