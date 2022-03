‘ഫുൾക്കൈ ജഴ്സിക്കുള്ളിൽ കൈമടക്കിയേറ്’; സോണി രാംദിനെ ഓർമിക്കുമ്പോൾ!

വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസ സ്പിന്നർ സോണി രാംദിൻ (92) കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറയുമ്പോൾ മാഞ്ഞുപോകുന്നത് ഒരുപിടി ഓർമകൾ കൂടിയാണ്. 1950–60കളിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസ് സ്പിൻ ബോളിങിന്റെ നെടുംതൂണായിരുന്ന സോണി രാംദിൻ വിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനായി കളിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ കൂടിയാണ്. 43 ടെസ്റ്റുകളിലായി 28.98 ശരാശരിയിൽ 158 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെറും രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൽസരങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിലാണ് 21–ാം വയസിൽ അദ്ദേഹം വിൻഡീസ് ടീമിൽ കയറിക്കൂടിയത്. ആക്ഷനിൽ കാര്യമായ വ്യതിയാനം വരുത്താതെ ഇരുവശത്തേക്കും പന്ത് സ്പിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള അപൂർവ കഴിവുമായി രംഗത്തെത്തിയ രാംദിൻ ഒരു വിസ്മയമായിരുന്നു.

1950ൽ ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണിൽ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നേടിയ വിൻഡീസ് ടീമിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച രാംദിനൊപ്പം ആദ്യ മൽസരം കളിക്കാൻ മറ്റൊരു ഇതിഹാസം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു: ആൽഫ് വാലന്റൈൻ (വിൻഡീസിനുവേണ്ടി 100 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യ താരമാണ് വാലന്റൈൻ). മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നടന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ രാംദിൻ നേടിയത് 4 വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. ആതിഥേയർ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ജയിച്ചു. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ ലോർഡ്സിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണിലെ വിൻഡീസിന്റെ ആദ്യ ജയം കൂടിയായിരുന്നു കുറിച്ചത്. അന്ന് അദ്ദേഹം 11 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതു. പരമ്പരയിലെ മറ്റു രണ്ടു മൽസരങ്ങൾക്കൂടി ജയിച്ച് വിൻഡീസ് ചരിത്രം കുറിച്ചു (3–1). ഇംഗ്ലിഷ് മണ്ണിലെ അവരുടെ ആദ്യ പരമ്പര വിജയം.

പരമ്പര നേട്ടത്തിനൊപ്പം വിൻഡീസിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സ്പിൻദ്വയം കൂടിയാണ് അന്ന് പിറവിയെടുത്തത്; രാംദിൻ– വാലന്റൈൻ സഖ്യം. വിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് കഥയിലെ മറക്കാനാവാത്ത ഏടായിരുന്നു ഈ പരമ്പര എന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പരമ്പരയിൽനിന്ന് വാലന്റൈൻ 33 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതപ്പോൾ രാംദിൻ സ്വന്തമാക്കിയത് 26 വിക്കറ്റുകൾ. തൊട്ടുപിന്നാലെ, 1951ൽ വിസ്ഡന്റെ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദ് ഇയർ ബഹുമതി ഇരുവരെയും തേടിയെത്തി 1960 വരെ രാംദിന്റെ ടെസ്റ്റ് കരിയർ നീണ്ടു.

ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ച മൂന്ന് വിൻഡീസ് സ്പിന്നർമാർ മാത്രമാണുള്ളത്. അതിലൊരാളാണ് രാംദിൻ. ആൽഫ് വാലന്റൈൻ, റഖിം കോൺവാൾ എന്നിവരാണ് മറ്റു രണ്ടു പേർ. ലാൻസ് ഗിബ്സിന്റെ വരവോടെ കരീബിയൻ ടീമിൽ രാംദിന്റെ തിളക്കം കുറഞ്ഞു. പിന്നീട് കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കുടിയേറി, അവിടെയും ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്നു.

കരിമ്പുതോട്ടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കാനായി ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ട്രിനിഡാഡിലെത്തിയ കുടുംബത്തിലെ ഇളംതലമുറക്കാരനാണ് രാംദിൻ. കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട രാംദിനെ വളർത്തിയത് അമ്മാവനാണ്. സ്കൂളിലെത്തിയതോടയാണ് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത്. സ്വന്തം പേരിന്റെ പിന്നിൽപോലും കൗതുകം ഒളിപ്പിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ പേരിന്റെ ആദ്യ കോളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ആൺകുട്ടി എന്നു മാത്രം. കൂട്ടുകാർ സ്നേഹത്തോടെ സോണി എന്നു വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം പേരാക്കി മാറ്റി. ഇംഗ്ലീഷ് പര്യടനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇനീഷ്യലുള്ള പേര് നിർബന്ധമാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ഒരു പേപ്പറിൽ അദ്ദേഹം കുത്തിക്കുറിച്ചു: കെ.ടി. രാംദിൻ. കെ.ടി എന്ന ഇനീഷ്യൽ അങ്ങനെ പേരിനൊപ്പം കൂടി. അത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല.

ഉയരക്കുറവുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ രാംദിൻ, കളിക്കളത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ നേടാൻ മറ്റൊരു കാരണംകൂടിയുണ്ട്. തന്റെ മുഴുക്കൈയ്യൻ ഷർട്ടിന്റെ കൈകൾ കൈത്തണ്ടയിൽ ബട്ടണിട്ട് നന്നായി ചേർത്തുവച്ചിരുന്നു. 1999ൽ തന്റെ എഴുപതാം വയസിൽ നടത്തിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുപ്പത് വർഷക്കാലവും താൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു രാംദിന്റെ കുറ്റസമ്മതം. തന്റെ ഫുൾക്കൈ ഷർട്ടിന്റെ മറവിൽ കൈമടക്കി ബൗൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു താനെന്ന് ഡെയ്‌ലി മെയിൽ എന്ന പത്രത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് വിവാദം ഉയരാൻ കാരണം.

തെറ്റായ ഈ ഏറിലൂടെയായിരുന്നു താൻ ടെസ്‌റ്റിൽ 158 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. ടെലിവിഷൻ ക്യാമറകൾ അത്ര സജീവമല്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് തന്റെ ‘കള്ളക്കളികൾ’ പുറം ലോകം അറിയാതിരുന്നതെന്നും രാംദിൻ അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അഞ്ചടി നാലിഞ്ച് മാത്രം ഉയരമുള്ള തനിക്ക് വേഗത്തിൽ പന്തെറിഞ്ഞ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താൻ കൃത്രിമല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗമൊന്നുമില്ലാതെ പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവച്ചു.

