കറാച്ചി∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെതിരെ ഡിആർഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്മിത്തിനോടു തന്നെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ് പാക്കിസ്ഥാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനമായ ശനിയാഴ്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇന്നിങ്സിലെ 71–ാം ഓവറിലാണ് രസകരമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയ സ്മിത്ത് ക്രീസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് താരത്തിനെതിരെ എൽബി അപ്പീൽ ഉയർന്നത്. അംപയർ ഔട്ട് നൽകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഡിആർഎസ് എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിസ്‌വാൻ തമാശരൂപേണ സ്മിത്തിനോടു തന്നെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞത്.

ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇന്നിങ്സിലെ 71–ാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്തത് നൗമാൻ അലിയായിരുന്നു. ഈ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ സ്മിത്തിന്റെ പ്രതിരോധം തകർത്ത് പന്ത് നേരെ വന്ന് പാഡിലിടിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ വിക്കറ്റിനായി അപ്പീൽ ചെയ്തെങ്കിലും അംപയർ അനുവദിച്ചില്ല.

ഇതോടെ ഡിആർഎസ് എടുക്കണമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ പാക്ക് താരങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുയർന്നു. ഡിആർഎസ് വേണമെന്നായിരുന്നു ബോളറായ നൗമാൻ അലിയുടെ ആവശ്യം. ഡിആർഎസിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനത്തിലെത്താനാകാതെ പോയതോടെയാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ റിസ്‌വാൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനോടു തന്നെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞത്. ആദ്യം വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽനിന്ന് ചോദ്യമുയർത്തിയ റിസ്‌വാൻ, പിന്നീട് മുന്നോട്ടുവന്ന് സ്മിത്തിന്റെ തോളിൽ കയ്യിട്ടും ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു.

എന്തായാലും രസകരമായ ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ്. റിസ്‌വാന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് സ്മിത്തും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചിരിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. മത്സരത്തിൽ സ്മിത്ത് 214 പന്തിൽ ഏഴു ഫോറുകൾ സഹിതം 72 റൺസെടുത്താണ് പുറത്തായത്.

