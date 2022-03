‘സഞ്ജു രോഹിത്തിനേപ്പോലുള്ള ബാറ്റർ; രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തിളങ്ങുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല’

ബെംഗളൂരു∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നയിക്കുന്ന മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയേപ്പോലുള്ള ബാറ്ററാണെന്ന് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലി തനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ അശ്വിൻ, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സഞ്ജു തിളങ്ങുന്ന കാലം അധികം വിദൂരമല്ലെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ള തനിക്ക് അയൽ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ സഞ്ജുവുമായി പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ടെന്നും അശ്വിൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഐപിഎൽ 15–ാം സീസണിന് തുടക്കമാകാൻ ദിവസങ്ങൾ ശേഷിക്കെയാണ് രാജസ്ഥാൻ ‍റോയൽസ് താരമായ അശ്വിൻ സഞ്ജുവിനെ പുകഴ്ത്തിയത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിലാണ് സഞ്ജുവിനെക്കുറിച്ച് അശ്വിന്റെ നല്ല വാക്കുകൾ. ഇത്തവണ ഐപിഎൽ താരലേലത്തിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് അശ്വിനെ ടീമിലെത്തിച്ചത്.

ബാറ്റിങ് ശൈലിയിൽ രോഹിത് ശർമയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന താരമാണ് സഞ്ജുവെന്ന് അശ്വിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്ഥിരത പുലർത്താനാകാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സഞ്ജു തിളങ്ങുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്ന് അശ്വിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ് എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് രോഹിത് ശർമയായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബാറ്റർ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട്. രോഹിത് ഉഗ്രൻ ബാറ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സഞ്ജുവും. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സഞ്ജുവിന് കാര്യമായി തിളങ്ങാനായിട്ടില്ലെന്നത് കാര്യമാക്കേണ്ട. അദ്ദേഹം അവിടെയും സാന്നിധ്യമറിയിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല’ – അശ്വിൻ പറഞ്ഞു.

അയൽ സംസ്ഥാനക്കാരെന്ന നിലയിൽ സഞ്ജുവുമായുള്ള പ്രത്യേക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അശ്വിൻ വിശദീകരിച്ചു. ‘ഞാനും സഞ്ജുവും തമ്മിൽ മൂത്ത സഹോദരനെയും ഇളയ സഹോദരനെയും പോലുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നാണ് വരുന്നത്. സഞ്ജുവാകട്ടെ, കേരളീയനും. അദ്ദേഹം തമിഴ് സിനിമകൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ എന്നേപ്പോലെ തന്നെ. അവിടം മുതൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒട്ടേറെ സമാനതകളുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരെന്ന നിലയിൽ ഒരു സിനിമാ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽപ്പിന്നെ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല’ – അശ്വിൻ പറഞ്ഞു.

