21 വർഷമായി; ഇപ്പോഴും ഫോളോഓണ്‍ ആശങ്ക: ഓസീസിനെ ‘കൊൽക്കത്ത’ ഓർമിപ്പിച്ച് ജാഫർ!

മുംബൈ∙ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ പരമ്പരയിലെ 2–ാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 408 റൺസ് ലീഡ് നേടിയിട്ടും പാക്കിസ്ഥാനെ ഫോളോ ഓൺ ചെയ്യിക്കാതിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നടപടിക്കു പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയയെ ‘പഴയ കാര്യങ്ങൾ’ ഓർമിപ്പിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ വസീം ജാഫറിന്റെ ട്വീറ്റ്.



21 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്, കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ഇന്ത്യയെ ഫോളോ ഓണിന് അയച്ച മത്സരത്തിൽ, 5–ാം വിക്കറ്റിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്– വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ സഖ്യം‌ ചേർത്ത 376 റൺസ് ഓസീസിനെ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിയിലേക്കു തള്ളിയിട്ടിരുന്നു. ലക്ഷ്മൺ 281ഉം ദ്രാവിഡ് 180ഉം റൺസ് നേടിയ മത്സരത്തിൽ 181 റൺസിനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ജയം.

പാക്സ്ഥാനെതിരായ കറാച്ചി ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 556 റൺസാണ് ഓസീസ് നേടിയത്. പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാനെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 148 റൺസിനു പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. 408 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ലീഡ് ഉണ്ടായിട്ടും പാക്കിസ്ഥാനെ ഫോളോ ഓൺ ചെയ്യിക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻ‌സിന്റെ തീരുമാനം. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 200 റൺസിനു മുകളിൽ ലീഡ് നേടിയാൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമിന് 2–ാമതു ബാറ്റു ചെയ്ത ടീമിനെ വീണ്ടും ബാറ്റിങ്ങിന് അയയ്ക്കാൻ (ഫോളോ ഓൺ) അവസരമുണ്ട്.

‘21 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷവും എതിർ ടീമിനെ ഫോളോ ഓൺ ചെയ്യിക്കാൻ ഓസീസിന് ആശങ്കയാണ്. കാരണമിതാണ്–,’ ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് ടെസ്റ്റിലെ ദ്രാവിഡ്– ലക്ഷ്മൺ സഖ്യത്തിന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം, കമ്മിൻസിന്റെ തീരുമാനത്തിനു പിന്നാലെ ജാഫർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിങ്ങനെ.

കറാച്ചി ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമാണു (36) പാക്കിസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. ഓസീസിനായി മിച്ചെൽ സ്റ്റാർക്ക് മൂന്നും മിച്ചെൽ സ്വീപ്സെൻ 2 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, നേഥൻ ലയൺ, കാമറോൺ ഗ്രീൻ എന്നിവർക്ക് ഓരോ വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു.

2–ാം ഇന്നിങ്സിൽ ഒരു വിക്കറ്റിന് 81 എന്ന സ്കോറിൽ ഓസീസ് 3–ാം ദിവസത്തെ കളി അവസാനിപ്പിച്ചു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഉസ്മാൻ ഖവാജ (35), മാർന്നസ് ലെബുഷെയ്ൻ (37) എന്നിവർ ക്രീസിലുണ്ട്. ഡേവിഡ് വാർണറുടെ (7) വിക്കറ്റാണ് നഷ്ടമായത്. ഓസീസിനിപ്പോൾ 489 റൺസിന്റെ ലീഡായി.

