2022 സഞ്ജുവിന് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ വർഷമാകും; ഇനിയും മെച്ചപ്പെടും, ഉറപ്പ്: അശ്വിൻ

ജയ്പുർ∙ ഐപിഎൽ സീസൺ തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണെ പുകഴ്ത്തി സഹതാരം കൂടിയായ ഇന്ത്യൻ ഓഫ് സ്പിന്നർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. 2022 ഐപിഎൽ സീസൺ സഞ്ജുവിനു ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ആയിരിക്കുമെന്ന് അശ്വിൻ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.



‘കളിയോടുള്ള സമീപനത്തിൽ സഞ്ജുവിനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം മാനിക്കുകയും ചർച്ചകൾക്കായി സദാ സമയവും സന്നദ്ധനായിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സവിശേഷ സ്വഭാവത്തിന് ഉടമയാണു സഞ്ജു.

വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, കളിയെ വ്യത്യസ്തമായ കോണുകളിൽനിന്നു നോക്കിക്കാണാൻ സഞ്ജുവിനു സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. പ്രായവും സഞ്ജുവിന് അനുകൂലമാണ്. വരും നാളുകളിൽ സഞ്ജു ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്, 2022 സഞ്ജുവിനു ബ്ലോക്ബസ്റ്റർ വർഷമായിരിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മൈതാനത്തു നൽകുന്ന സംഭാവനകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ടീമിനായുള്ള താരങ്ങളുടെ സേവനം. ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതും സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണു ഞാൻ. ടീമിന്റെ പുരോഗതിക്കായി ഏതു താരങ്ങളുമായും എന്തു തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്താനും ഏതു സമയത്തും സന്നദ്ധനാണു ഞാൻ’– അശ്വിന്റെ വാക്കുകൾ.

കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിൽ 14 കളികളിൽ 40.33 ശരാശരിയിൽ 484 റൺസാണ് സഞ്ജു അടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും 2 അർധ സെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടും. 2020 സീസണിൽ സഞ്ജു 375 റൺസ് നേടിയിരുന്നു.

English Summary: 'He's got amazing attitude, vantage point as wicketkeeper': Ashwin expects 'blockbuster year' for IND's 27-year-old star