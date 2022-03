മുംബൈ∙ 2022 ഐപിഎൽ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി ഏറ്റവും അധികം റൺസ് നേടുക മലയാളി താരം ദേവ്‌ദത്ത് പടിക്കൽ ആയിരിക്കുമെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്രയുടെ പ്രവചനം.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻ‌സുമായി നേർക്കു നേർ നടത്തിയ ലേലം വിളിക്കൊടുവിൽ, 7.75 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് 21 കാരൻ ദേവ്ദത്തിനെ രാജസ്ഥാൻ ടീമിലെടുത്തത്. ഐപിഎൽ കരിയറിൽ 29 മത്സരങ്ങളിൽ 884 റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ള താരമാണു ദേവ്ദത്ത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽ‌സിന്റെ ബോളിങ് നിര കരുത്തുറ്റതാണെന്നു പറഞ്ഞ ചോപ്ര, ദേവ്ദത്ത് യശസ്വി ജെയിസ്വാളിനൊപ്പം ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നും ജോസ് ബട്‌ലർ മധ്യ നിരയിൽ കളിക്കുന്നതാകും ഉചിതമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി സീസണിൽ ഏറ്റവും അധികം റൺസ് നേടുക ദേവ്ദത്തായിരിക്കും. ജോസ് ബട്‌ലർക്കു മധ്യ നിരയിലേക്കിറങ്ങി ബാറ്റു ചെയ്യേണ്ടിവരും. എന്തായാലും ടീമിനായി ഏറ്റവും അധികം റൺസ് നേടുന്നത് ദേവ്ദത്തായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ.

മറ്റൊരു ടീമിലും രാജസ്ഥാനെക്കാൾ മികച്ച ബോളിങ് ലൈനപ്പ് കാണാനാകില്ല. യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവർ ടീമിലുണ്ട്. 16 ഓവർ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ കടന്നുപോകും. റിയാൻ പരാഗ്, ജിമ്മി നീഷം എന്നിവരെക്കൊണ്ടും കുറച്ച് ഓവറുകൾ എറിയിക്കാം.

രാജസ്ഥാൻ ദേവ്ദത്തിനെയും യശസ്വി ജെയിസ്വാളിനെയും ഓപ്പണിങ്ങിന് അയച്ച് ബട്‌ലറെ മധ്യനിരയിൽ കളിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം എന്തെന്നാൽ കരുൺ നായർ, റിയാൻ പരാഗ് എന്നിവരെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ, രാജസ്ഥാൻ മധ്യനിരയിൽ പരിചയ സമ്പന്നരായ മറ്റു താരങ്ങളില്ല’– ചോപ്രയുടെ വാക്കുകൾ.

