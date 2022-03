‘ഐപിഎല്ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ബാബർ അസമിന് 15–20 കോടി കിട്ടും’

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമിന് 15 മുതൽ 20 കോടി രൂപ വരെ താരലേലത്തില്‍ കിട്ടുമായിരുന്നെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശുഐബ് അക്തർ. ഒരു ദിവസം ബാബർ അസമും വിരാട് കോലിയും ഒരുമിച്ച് ഓപ്പണിങ് ഇറങ്ങുന്നതു കാണുന്നതു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്നും അക്തര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

എത്ര ആവേശമുണ്ടാക്കുന്ന നിമിഷമായിരിക്കും അത്. ലേലത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയ പാക്ക് താരമാകുമായിരുന്നു ബാബർ അസമെന്നും അക്തർ ക്രിക്കറ്റ് പാക്കിസ്ഥാനോട് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഐസിസി ഏകദിന, ട്വന്റി20 റാങ്കിങ്ങുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബാറ്ററാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ബാബർ അസം.

ട്വന്റി20യിൽ 73 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ബാബർ അസം 45.17 ശരാശരിയിൽ 2620 റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ള താരമാണ്. 25 അർധസെഞ്ചുറികളും ഒരു സെഞ്ചുറിയും ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദിനത്തിൽ 83 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 14 സെഞ്ചുറിയും 17 അർധസെഞ്ചുറിയുമുൾപ്പെടെ 3985 റൺസും നേടി.

English Summary: ‘He would go for INR 15-20 crore’- Shoaib Akhtar on Babar Azam playing in IPL