ആ ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ട് ഇഷ്ടം, എനിക്കിട്ടു വേണ്ട; ചെന്നൈ ക്യാംപിലെ മലയാളി, സിജോമോൻ!

ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 15–ാം സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ ഓരോ ഷോട്ടുകളും ബൗണ്ടറി കടക്കുമ്പോൾ ടീമിനൊപ്പം ആർപ്പുവിളിക്കാൻ ഒരു മലയാളി താരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ നെറ്റ് ബോളറായ മലയാളി ഓൾറൗണ്ടർ കോട്ടയംകാരൻ സിജോമോൻ ജോസഫ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തോറ്റെങ്കിലും വരും കളികളിൽ ടീം ജയത്തിലേക്കെത്തുമെന്നും തലയുടെ വിളയാട്ടം സീസണിലുടനീളം കാണാൻ കഴിയുമെന്നും സിജോമോൻ പറയുന്നു.

∙ ധോണിക്കെതിരായ ആദ്യ പന്ത്!

ധോണിയെ കാണാണമെന്നത് വർഷങ്ങളായുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. സൂറത്തിലെത്തി ക്വാറന്റീൻ കഴിഞ്ഞ് പരിശീലനത്തിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ ആദ്യ ദിനം. ബോൾ ചെയ്യാനായി തയാറായി നിൽക്കുമ്പോളാണ് ധോണി ഗ്രൗണ്ടിലേക്കെത്തുന്നത്. ഒരു സിംഹം നടന്നു വരുന്നതായി തോന്നി. ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ട് ഇത്രയും ആവേശഭരിതനായിട്ടില്ല.

പിന്നീടാണു നെറ്റ്സിലെത്തിയ ധോണിക്കെതിരെ പന്ത് എറിയുന്നത് ഞാനാണെന്ന് അറിയുന്നത്. ആദ്യ പന്ത് ധോണിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം കൈപൊക്കി കൊള്ളാം എന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. പന്നീട് പല തവണ ധോണി എന്നെ ബൗണ്ടറിക്ക് മുകളിലൂടെ പായിച്ചു. പല തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്കറ്റെടുക്കാനും സാധിച്ചു. പരിശീലനത്തിനു ശേഷം ധോണി അടുത്തെത്തി നമുക്കുവേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ തരും.

∙ ഹെലിക്കോപ്റ്റർ ലഭിച്ചില്ല

ചെന്നൈ ക്യാംപിലേക്കുള്ള സിലക്‌ഷൻ വിളി വന്നതിനു ശേഷം ധോണിയെ പഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി കണ്ടെത്തി. എവിടെ എറിഞ്ഞാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പഠിച്ചു. അവിടെ പന്തെറിഞ്ഞില്ല. ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഷോട്ടുകളിലൊന്നാണ് ധോണിയുടെ ഹെലിക്കോപ്റ്റർ ഷോട്ട്. അ‌ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നത് കാണാനാണിഷ്ടം.

∙ ജഡേജയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം!

ധോണി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത് ക്യാംപിൽ വലിയ സംസാര വിഷയമായിരുന്നില്ല. ധോണി ഒഴിഞ്ഞാൽ ജഡേജ ക്യാപ്റ്റനാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. ആ പാരമ്പര്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിലും കൂടുതൽ അനുയോജ്യൻ ആരാണുള്ളത് ടീമിൽ?

സിജോമോൻ ജോസഫ്.

ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ജഡേജ അടുത്തേക്കെത്തി സംസാരിച്ചു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പന്തെറിഞ്ഞു. അന്നത്തെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ബോളിങ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി.

∙ ധോണി കൂളാണ്!

ക്യാപ്റ്റൻ കൂളെന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരാർഥത്തിൽ ശരിയാണ്. ധോണി കൂളാണ്. ധോണി മാത്രമല്ല. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ക്യാംപ് തന്നെ ശരിക്കും കൂളാണ്. ആരും ഗൗരവക്കാരല്ല. പരിശീലനത്തിനിടെ തമാശകളിലും കളികളിലും ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് എല്ലാവരും.

∙ ഐപിഎൽ സിലക്‌ഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു

ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളിൽ കേരളം മികച്ച പ്രകടനം കാഴിചവച്ചിരുന്നു. ടീമിനായി നന്നായി കളിക്കാനും കഴി‍ഞ്ഞിരുന്നു. ഐപിഎലിൽ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നി.

ചെന്നൈ സിലക്‌ഷൻ ക്യാംപിൽ പങ്കെടുത്തത് താരലേലത്തിനു മുൻപാണ്. നെറ്റ് ബോളറായി വിളി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ യെസ് പറഞ്ഞു.

∙ നെറ്റ് ബോളർ

ബാറ്റർമാർക്ക് പരിശീലനത്തിനായി നെറ്റ്സിൽ ബോൾ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് ബോളർമാരാണ്. ടീമുകൾ നടത്തുന്ന സിലക്‌ഷൻ ട്രയൽസിലൂടെയാണ് നെറ്റ് ബോളർമാരെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കോവിഡ് സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ നെറ്റ് ബോളർമാർക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ബയോ ബബിൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ടീമിനൊപ്പം തന്നെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു.

സിജോമോൻ ജോസഫ്.

പ്രധാന കളിക്കാർക്ക് പരുക്കോ കോവിഡോ പിടിപെട്ടാൽ ടീമിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കാമെന്നതു കൂടി കണക്കാക്കിയാണ് സിലക്‌ഷൻ. പുതിയ കളിക്കാരെ കണ്ടെത്തിയാലും ക്വാറന്റീൻ ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കളത്തിലിറക്കാൻ കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നതാണ് നെറ്റ് ബോളർമാർക്കുള്ള സാധ്യത. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെടുന്ന ബോളർമാരുണ്ട്.

∙ ടീമിനൊപ്പം തന്നെ...

താമസവും ഭക്ഷണവും പരീശീലനവും ടീമിനൊപ്പം തന്നെ. ബബിൾ വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ല. ജിം, ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് വേറെ സമയമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടീം ബസിലാണ് യാത്ര. യാത്രയിലുടനീളം ബാനറുകളുമായി ആരാധകർ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും.

English Summary: Interview with Kerala Off Spinner and CSK Net Bowler SIjomon Joseph