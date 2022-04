‘ഇന്ത്യൻ യുവതാരങ്ങൾക്കു കുംബ്ലെയെ ഭയമെന്നു കോലി വെളിപ്പെടുത്തി’; തുറന്നെഴുതി റായ്

ന്യൂഡൽഹി∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും പരിശീലകൻ അനിൽ കുംബ്ലെയും തമ്മിൽ കാര്യമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നത നിലനിന്നിരുന്നതായി മുൻ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ വിനോദ് റായ്‌യുടെ പുസ്തകരത്തിൽ പരാമർശം. 5 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഐപിഎല്‍ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതോടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചുമതല ഏറ്റടുക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിനോദ് റായ്‌യോടു നിർദേശിച്ചിരുന്നു.



അന്നത്തെ കാലയളവിലെ സംഭവങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ‘നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ– മൈ ഇന്നിങ്സ് ഇൻ ദ് ബിസിസിഐ’ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന കോലിയും പരിശീലകനായിരുന്ന കുംബ്ലെയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നത്. മുൻ ബിസിസിഐ സിഇഒ രാഹുൽ ജോഹ്രിക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം അംഗങ്ങൾ

ഉയർത്തിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയെക്കുറിച്ചും പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. 2017ലാണ് 3 വർഷ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണസമിതി തലവനായി വിനോദ് റായ് നിയമിതനായത്.

വിരാട് കോലി– അനിൽ കുംബ്ലെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശം ഇങ്ങനെ, ‘ക്യാപ്റ്റനും ടീം അംഗങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽനിന്ന്, കുബ്ലെ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി എനിക്കു ബോധ്യമായി. ഇക്കാരണത്താൽ ടീം അംഗങ്ങൾ അസംതൃപ്തരായിരുന്നു.

ടീമിലെ യുവ താരങ്ങൾ കുബ്ലെയെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതായി കോലി പറഞ്ഞു. യുകെയിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയതിനു പിന്നാലെ കുംബ്ലെയുമായും ദീർഘ നേരം സംസാരിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പരിണമിച്ചതിൽ കുംബ്ലെയ്ക്കും കടുത്ത അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. തനിക്കെതിരായുള്ള പ്രവൃത്തി നീതീകരിക്കാനാകുന്നതിനും അപ്പുറമാണെന്നു പറഞ്ഞ കുംബ്ലെ, ക്ലാപ്റ്റനാണോ അതോ ടീമിനാണോ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നും ചോദിച്ചു.

ടീമിൽ അച്ചടക്കവും പ്രഫഷനലിസവും കൊണ്ടുവരേണ്ടതു പരിശീലകന്റെ കടമയാണ്. മുതിർന്ന താരം എന്ന നിലയിൽ കുംബ്ലെയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നു’– പുസ്തകത്തിൽ റായ് പറയുന്നു.

സൗരവ് ഗാംഗുലി, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഉപദേശക സമിതി, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ടൂർണമെന്റിനിടെ കോലിയോടും കുംബ്ലെയോടും സംസാരിച്ചിരുന്നതായും പിന്നീട് പുതിയ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകനെ നിയമിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയിരുന്നതായും പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.

ബിസിസിഐ സിഇഒ ജോഹ്രിക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള പരാമർശം ഇങ്ങനെ, ‘ക്രിക്കറ്റ് ഭരണസമിതി അംഗവും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനുമായിരുന്ന ഡിയാന എഡുൽജിയുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ജോഹ്രിയുടെ അടിയന്തര രാജിയാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

എന്നാൽ ഒരാളെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാരനെന്ന് ആരോപിച്ച്, സ്വന്തം ഭാഗം വ്യക്തമാക്കാനുള്ള അവസരം പോലും നൽകാതെ പുറത്താക്കുന്ന നടപടി സ്വാഭാവിക നീതി നിഷേധമാണെന്നു വാദിച്ച ഞാനാണ് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്’. പരിശീലകൻ രമേഷ് പൊവാറും സീനിയർ താരം മിതാലി രാജും തമ്മിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെക്കുറിച്ചും പുസ്കതത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്.

English Summary: Virat Kohli said younger members of team felt intimidated by Anil Kumble: Vinod Rai book