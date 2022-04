ഞാൻ ‘തീർന്നിട്ടില്ലെന്ന്’ തെളിയിക്കണ്ടത് ആവശ്യം ആയിരുന്നു; തുറന്നുപറഞ്ഞ് ദിനേശ് കാർത്തിക്

മുംബൈ∙ 36–ാം വയസ്സിലും ഫിനിഷിങ്ങിലെ തന്റെ മികവിന് തെല്ലും കൈമോശം വന്നിട്ടില്ലെന്നു തെളിയിച്ച് റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ദിനേശ് കാർത്തിക്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 8.5 ഓവറിൽ 62 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ, 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായതോടെ പരാജയത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട ബാംഗ്ലൂരിനെ 23 പന്തിൽ 7 ഫോറും ഒരു സിക്സും അടക്കം പുറത്താകാതെ 44 റൺസെടുത്ത ദിനേശ് കാർത്തികാണ് അവിസ്മരണീയ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്. രാജസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 170 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 5 പന്ത് ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ മറികടന്നത്.



റൺറേറ്റ് കുത്തനെ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 7–ാം നമ്പർ ബാറ്ററായി ക്രീസിലെത്തി, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, നവ്ദീപ് സെയ്നി, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജസ്ഥാൻ ബോളർമാരെ തകർത്തടിച്ച ടീമിലെ അവസാന അംഗീകൃത ബാറ്ററായ കാർത്തികാണ് ബാംഗ്ലൂരിനെ മത്സരത്തിലേക്കു തിരികെയെത്തിച്ചത്. പിന്നീട് അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയർന്ന ഷാബാസ് അഹമ്മദിന്റെ സംഭാവനയും (26 പന്തിൽ 45) ബാംഗ്ലൂർ ജയത്തിൽ നിർണായകമായി.

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് താരമായിരിക്ക, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും സീസണുകളിൽ മികവിലേക്ക് ഉയരാൻ കാർത്തിക്കിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഫോം നഷ്ടത്തിന്റെ കാലയളവിൽ സഹതാരങ്ങളുടെ കാര്യമായ പിന്തുണയും കാർത്തികിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ബാംഗ്ലൂരിലെത്തിയതിനു ശേഷം താൻ കഠിനമായി പരിശീലിച്ചെന്നും അതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണു ലഭിച്ചതെന്നും കാർത്തിക് മത്സരത്തിനു ശേഷം പ്രതികരിച്ചു.

‘ഇത്തവണ എന്നോടുതന്നെ നീതി പുലർത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. കാരണം പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ പരിശീലനം കഠിനമാക്കി. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു. ഞാൻ ക്രീസിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരോവറിൽ 12 റൺസാണു ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത്. റൺസ് നേടിയേ മതിയാകുമായിരുന്നുള്ളു.

ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഞാൻ പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെ നേരിടാനും ഞാൻ മുന്നൊരുക്കം നടത്താറുണ്ട്’ – ദിനേഷ് കാർത്തികിന്റെ വാക്കുകൾ. രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിനു ശേഷം ഒട്ടേറെ ആരാധകർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ, ‘ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫിനിഷർ ദിനേശ് കാർത്തിക്തന്നെ’!

∙ കാർത്തികും ടീം ഇന്ത്യയും

ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിലെ ഫിനിഷിങ് മികവ് കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമില്‍ വരെ ദിനേശ് കാർത്തികിനെ എത്തിച്ചതാണ്. എന്നാൽ അവസരം ലഭിച്ച 2 ഇന്നിങ്സിൽ 14 റൺസ് മാത്രമാണു നേടാനായത്. ന്യൂസീലൻഡിനോട് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ട സെമി ഫൈനലിൽ 25 പന്തിൽ 6 റൺസാണു കാര്‍ത്തിക് നേടിയത്. പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സ്ഥാനവും നഷ്ടമായി.

എന്നാൽ ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റുകളിലെ മികച്ച പ്രകടനം കാർത്തിക് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. 2019–20 വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ കാർത്തികിനു കീഴിൽ തമിഴ്നാട് ഫൈനൽ വരെയെത്തി. എം.എസ്. ധോണിയെപ്പോലെ മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാണു തന്റെ ശ്രമമെന്നാണ് കാർത്തിക് അന്നു പ്രതികരിച്ചത്.

∙ ഐപിഎൽ 2022

ഇൗ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ദിനേശ് കാർത്തികിന്റേത് ‘ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ്’. പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 14 പന്തിൽ 3 വീതം ഫോറും സിക്സും അടക്കം 32 റൺസാണു കാർത്തിക് അടിച്ചെടുത്തത്. കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരായ 2–ാം മത്സരത്തിൽ 7 പന്തിൽ ഒന്നു വീതം ഫോറും സിക്സും അടക്കം 14 റൺസാണു നേടിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാജസ്ഥാനെതിരെ നേടിയത് 23 പന്തിൽ 44 റണ്‍സും. ഈ 3 ഇന്നിങ്സുകളിലും കാർത്തിക് പുറത്തായിട്ടുമില്ല!

