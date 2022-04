സഞ്ജു– ചെഹൽ ടീം വർക്ക്; ഉജ്വല ത്രോ, ബൈബൈ കോലി: ജയത്തിലും ‘വേദനിച്ച്’ ബാംഗ്ലൂർ ആരാധകര്‍!

മുംബൈ∙ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്– റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ മത്സരത്തിനിടെ ബാംഗ്ലൂർ സൂപ്പർ താരം വിരാട് കോലിയെ ഉജ്വല റണ്ണൗട്ടിലൂടെ പുറത്താക്കിയ സഞ്ജു സാംസൺ– യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ സഖ്യത്തിനു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആരാധകരുടെ പ്രശംസ.



ബാംഗ്ലൂർ ഇന്നിങ്സിൽ, വിരാട് കോലി 6 പന്തിൽ 5 റൺസ് എടുത്തു നിൽക്കെ മത്സരത്തിന്റെ 9–ാം ഓവറിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ. ചെഹലിന്റെ 4–ാം പന്ത് ഡേവിഡ് വില്ലി ലൈഗ് സൈഡിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടു. നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽനിന്ന് റണ്ണിനായി ഓടി വിക്കറ്റിന്റെ പകുതി ദൂരം പിന്നിട്ട കോലിയെ വില്ലി തിരിച്ചയച്ചു.

വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽനിന്ന് ഓടിയെത്തിയ സഞ്ജു ഇതിനകം പന്തിനടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു. കോലി ക്രീസിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിലാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ സഞ്ജു പന്തു കൈവശപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ ചെഹലിനു നേർക്ക് എറിഞ്ഞു. വിക്കറ്റിനോടു ചേർന്നു നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ചെഹൽ അതിവേഗം ബെയ്‌ൽസ് ഇളക്കി. അതിനകം കോലി ക്രീസിലേക്കു കുതിച്ചെത്തിയിരുന്നു.

ടിവി റീപ്ലേയിൽ, ബെയ്ൽസ് ഇളകിയ സമയത്ത് കോലിയുടെ ബാറ്റ് ക്രീസിലാണെന്നു വ്യക്തമായതോടെ ഔട്ടാണെന്നു 3–ാം അംപയറുടെ തീരുമാനം. അവിശ്വസനീയതയോടെ കോലി പവിലിയനിലേക്കു തിരിച്ചു നടന്നു.

തങ്ങളുടെ മുൻ താരവും കഴിഞ്ഞ സീസൺ വരെ ടീമിന്റെ നിർണായക സാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ കോലിയെ റണ്ണൗട്ടാക്കിയതിലുള്ള നിരാശയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒട്ടേറെ ആരാധകർ പങ്കുവച്ചു.

എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സിനെയും വിരാട് കോലിയെയും പോലെ, ഒരുപക്ഷേ അതിനെക്കാളേറെ ബാംഗ്ലൂരിനു പ്രധാനപ്പെട്ട താരമായിരുന്നു ചെഹൽ എന്നും കോലിയെ ചെഹൽ റണ്ണൗട്ടാക്കിയതു കണ്ട് ഉറക്കം പോലും നഷ്ടമായെന്നും ബാംഗ്ലൂർ ആരാധകരിൽ ഒരാൾ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

8 ഐപിഎൽ സീസണുകളിലായി 113 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ചെഹൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആദ്യമായി ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ കളിക്കുന്നത്. ഐപിഎല്ലിൽ ബാംഗ്ലൂരിനായി ഏറ്റവും അധികം വിക്കറ്റ് നേടിയ താരമായിട്ടും 2022 സീസണിൽ ചെഹലിനെ ബാംഗ്ലൂർ നിലനിർത്തിയിരുന്നില്ല. ടീമിൽ നിലനിർത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ടീം മാനേജ്മെന്റ് തന്നോടു യാതൊന്നും ചോദിച്ചില്ലെന്നും അതിൽ നിരാശയുണ്ടെന്നും ചെഹൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. മെഗാ താരലേലത്തിൽ 6.5 കോടി രൂപയ്ക്കാണു രാജസ്ഥാൻ ചെഹലിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്.

English Summary: IPL 2022: How Sanju Samson and Yuzvendra Chahal teamed up to dismiss Virat Kohli in RCB vs RR match