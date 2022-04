5 കളി, 15 പന്തുകൾ: 4–ാം തവണയും സഞ്ജുവിന്റെ വിക്കറ്റിളക്കി; വീണ്ടും ജയം ഹസരങ്കയ്ക്ക്!

മുംബൈ∙ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്നതിൽ ശ്രീലങ്കൻ സ്പിന്നർ വാനിന്ദു ഹസാരങ്കയ്ക്കു പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യമുണ്ടെന്ന ഒരു വിഭാഗം ആരാധകരുടെ വാദം വീണ്ടും ശരിയായി!

സഞ്ജു സാംസണെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വീണ്ടും വിജയം റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ താരം വാനിന്ദു ഹസരങ്കയ്ക്കുതന്നെ. ബുധനാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ 8 പന്തിൽ ഒരു സിക്സ് അടക്കം 8 റൺസെടുത്ത സഞ്ജു സാംസണെ തന്റെ തന്നെ ബോളിങ്ങിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്താണ് ഹസരങ്ക പുറത്താക്കിയത്.

ഐപിഎല്ലിലും രാജ്യാന്തര പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇരുവരും നേർക്കു നേർവന്ന കഴിഞ്ഞ 5 തവണയിൽ 4 വട്ടവും സഞ്ജുവിനെ ഹസരങ്കയാണു പുറത്താക്കിയത്. ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിനെതിരെ തുടർച്ചയായ 5–ാമത്തെ തോൽവിയാണ് മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ രുചിച്ചത്.

സഞ്ജുവിന്റെ പുറത്താകലിനു പിന്നാലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഹസരങ്കയ്ക്കു പ്രശംസയുമായി റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ആരാധകരും രംഗത്തെത്തി. വെറും 15 പന്തുകളുടെ ഇടവേളയിലാണ് സഞ്ജുവിനെ ഹസരങ്ക 4 തവണ പുറത്താക്കിയത്. ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഹസരങ്കയെ സിക്സടിച്ച് ഫോം സൂചന പ്രകടമാക്കിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ പുറത്താകൽ.

ഐപിഎല്ലിനു മുൻപ് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 2 തവണയും ഹസരങ്കയാണു സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കിയത്. 2020 സീസണില്‍ ഹസരംഗയുടെ ഒരു പന്ത് മാത്രമാണ് സഞ്ജു നേരിട്ടത്. ആ പന്തില്‍ തന്നെ താരം പുറത്തായി. 5 ഇന്നിങ്സുകളിലായി ആകെ 15 പന്തുകളാണു നേരിട്ടത്. പുറത്തായത് 4 തവണയും. സാധാരണ, സ്പിൻ ബോളർമാരെ നിർദയം പ്രഹരിക്കുന്ന സഞ്ജുവിന് പക്ഷേ ഹസരങ്കയ്ക്കു മുന്നിൽ മാത്രമാണു മികവിലേക്ക് ഉയരാനാകാതെ പോകുന്നത്.

