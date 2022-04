5 കളി, 15 പന്തുകൾ: 4–ാം തവണയും സഞ്ജുവിന്റെ വിക്കറ്റിളക്കി; വീണ്ടും ജയം ഹസരങ്കയ്ക്ക്!

മുംബൈ∙ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്നതിൽ ശ്രീലങ്കൻ സ്പിന്നർ വാനിന്ദു ഹസാരങ്കയ്ക്കു പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യമുണ്ടെന്ന ഒരു വിഭാഗം ആരാധകരുടെ വാദം വീണ്ടും ശരിയായി!

സഞ്ജു സാംസണെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വീണ്ടും വിജയം റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ താരം വാനിന്ദു ഹസരങ്കയ്ക്കുതന്നെ. ബുധനാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ 8 പന്തിൽ ഒരു സിക്സ് അടക്കം 8 റൺസെടുത്ത സഞ്ജു സാംസണെ തന്റെ തന്നെ ബോളിങ്ങിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്താണ് ഹസരങ്ക പുറത്താക്കിയത്.

ഐപിഎല്ലിലും രാജ്യാന്തര പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇരുവരും നേർക്കു നേർവന്ന കഴിഞ്ഞ 5 തവണയിൽ 4 വട്ടവും സഞ്ജുവിനെ ഹസരങ്കയാണു പുറത്താക്കിയത്. ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിനെതിരെ തുടർച്ചയായ 5–ാമത്തെ തോൽവിയാണ് മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ രുചിച്ചത്.

Hasaranga literally owns Samson 🔥



5 inning

15 balls

8 runs

4 wicket#RCBvsRR #Hasaranga 🔥❤ #RCB 🔥 pic.twitter.com/mn2iQI9ct8 — Shamsi (MSH) HBD 🎂 Neha❤🤗 (@Shamsihaidri1) April 5, 2022

സഞ്ജുവിന്റെ പുറത്താകലിനു പിന്നാലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഹസരങ്കയ്ക്കു പ്രശംസയുമായി റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ആരാധകരും രംഗത്തെത്തി. വെറും 15 പന്തുകളുടെ ഇടവേളയിലാണ് സഞ്ജുവിനെ ഹസരങ്ക 4 തവണ പുറത്താക്കിയത്. ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഹസരങ്കയെ സിക്സടിച്ച് ഫോം സൂചന പ്രകടമാക്കിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ പുറത്താകൽ.

ഐപിഎല്ലിനു മുൻപ് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 2 തവണയും ഹസരങ്കയാണു സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കിയത്. 2020 സീസണില്‍ ഹസരംഗയുടെ ഒരു പന്ത് മാത്രമാണ് സഞ്ജു നേരിട്ടത്. ആ പന്തില്‍ തന്നെ താരം പുറത്തായി. 5 ഇന്നിങ്സുകളിലായി ആകെ 15 പന്തുകളാണു നേരിട്ടത്. പുറത്തായത് 4 തവണയും. സാധാരണ, സ്പിൻ ബോളർമാരെ നിർദയം പ്രഹരിക്കുന്ന സഞ്ജുവിന് പക്ഷേ ഹസരങ്കയ്ക്കു മുന്നിൽ മാത്രമാണു മികവിലേക്ക് ഉയരാനാകാതെ പോകുന്നത്.

English Summary: RR vs RCB Live: Wanindu Hasaranga makes Sanju Samson his BUNNY, gets his wicket four times in five innings – Watch video