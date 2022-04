റൺവേട്ടയില്ല, തന്ത്രങ്ങളും പോര; നിരാശപ്പെടുത്തി രോഹിത്, മയാങ്ക്, വില്യംസൺ, ജഡേജ

അവസാന പന്തിലെ സിക്സർ ഫിനിഷും 14 പന്തിലെ ഫിഫ്റ്റിയുമെല്ലാമായി ഐപിഎൽ മികവിന്റെ താളത്തിലേക്കുയരുകയാണ്. ടോസ് കിട്ടുന്ന ടീമിന് അനുകൂലമായിരുന്ന ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ പതിഞ്ഞ മട്ടിൽനിന്നു മാറി ഐപിഎൽ ആവേശം വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ട്രാക്കിലാകാത്ത ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. ഇത് ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻമാരാണ്. മികച്ച റൺവേട്ടക്കാരിലെ ആദ്യ പതിനഞ്ചിൽ കെ.എൽ.രാഹുലും ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിയും മാത്രമേയുള്ളൂ.

∙ മയാങ്കിന് ക്യാപ്റ്റൻസി ഭാരമോ

മുൻ സീസണുകളിൽ കെ.എൽ.രാഹുൽ ഒരറ്റത്ത് കുറ്റിപോലെ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ പവർപ്ലേയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് സ്കോർ ബോർഡ് ചലിപ്പിച്ചിരുന്ന താരമാണ് മയാങ്ക് അഗർവാൾ. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റനായെത്തിയ ശേഷം കളിച്ച 4 മത്സരങ്ങളിലും മയാങ്കിന്റെ ബാറ്റ് നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു. 42 റൺസാണ് ആകെ സമ്പാദ്യം. പഞ്ചാബ് ബാറ്റർമാരിൽ ഏറ്റവും മോശവും ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ. സ്ട്രൈക് റേറ്റിലും പിന്നിലാണ്, 105. വമ്പനടിക്കാരുണ്ടായിട്ടും ഏതുനേരവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന പഞ്ചാബ് ടീമിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഫോം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഡേവിഡ് വാർണറുമായി ഉടക്കി 14 കോടിക്കു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് നിലനിർത്തിയ താരമാണ് കെയ്ൻ വില്യംസൺ. ടീമും നന്നായി കളിക്കുന്നില്ല, വില്യംസണും അതേ, എന്ന അവസ്ഥയിലായി ഒടുവിൽ ഹൈദരാബാദ്. 2 കളികളിൽനിന്ന് 18 റൺസ് എന്നതിൽ മാത്രമല്ല, ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിലും വില്യംസണ് ശോഭിക്കാനാകുന്നില്ല.. വമ്പൻ ഹീറോകളില്ലാത്ത ബാറ്റിങ് നിരയിൽ ഹൈദരാബാദിനെ വില്യംസൺ തന്നെ ചുമലിലേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. വില്യംസണിന് ട്വന്റി 20യിൽ 14 കോടിയോ എന്നു സംശയിക്കുന്നവരുടെ വായടപ്പിക്കാൻ വില്ലിക്കാകുമോ?

രോഹിത് ശർമ, ശ്രേയസ് അയ്യർ

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആദ്യ മൂന്നു മത്സരങ്ങളും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകളൊന്നും വന്നില്ല. 3 കളികളിൽനിന്ന് 54 റൺസാണു നേട്ടം. സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 110. മുംബൈയുടെ കിരീട വിജയങ്ങളിലെല്ലാം ബാറ്റുകൊണ്ടും തന്ത്രംകൊണ്ടും രോഹിത് വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ സീസണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ശക്തി കുറഞ്ഞ ബോളിങ് വിഭാഗവുമായി കളത്തിലിറങ്ങുന്ന മുംബൈയ്ക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ഫോം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയിൽനിന്ന് ക്യാപ്റ്റൻസി ബാറ്റൺ സ്വീകരിച്ച രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ തുടക്കം ശോകമാണ്. ആദ്യ മൂന്നു മത്സരങ്ങളും തോറ്റപ്പോൾ കാര്യമായൊന്നും ബാറ്റുകൊണ്ടും ബോളുകൊണ്ടും ജഡേജയ്ക്കു ചെയ്യാനായില്ല. 43 റൺസാണ് നേടിയത്. ആകെ കിട്ടിയത് ഒരു വിക്കറ്റ്. 3 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 83 റൺസ് കണ്ടെത്തിയ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നായകൻ ഋഷഭ് പന്തിന് സ്ട്രൈക് റേറ്റ് ഉയർത്താൻ കഴിയാതിരുന്നതാണ് ലക്നൗവുമായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ വിനയായത്. പൃഥ്വി ഷാ നൽകുന്ന തുടക്കം മുതലാക്കി ടീം വമ്പൻ സ്കോറിലെത്തണമെങ്കിൽ റിഷഭ് പന്തിലെ സ്ട്രൈക്കർ ഉണരണം. 123 ആണ് നിലവിലെ സ്ട്രൈക് റേറ്റ്.

സഞ്ജു സാംസൺ

ഹൈദരാബാദിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ടീമിനെ മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ച രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണിന് 3 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 93 റൺസാണ് നേടാനായത്. 166 എന്ന മികച്ച സ്ട്രൈക് റേറ്റാണ് ഹൈലൈറ്റ്. ഇത്തവണ കരുത്തുറ്റ ടീമുമായെത്തുന്ന രാജസ്ഥാന്റെ മധ്യനിര ഉലയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ താങ്ങി നിർത്തണം. തുടക്കത്തിൽ ബട്‌ലറും ഒടുവിൽ ഹെറ്റ്‌മിയറും വെടിക്കെട്ട് ഒരുക്കാനുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നിങ്സ് തുടങ്ങുന്ന ശ്രേയസ്സ് അയ്യർ പലപ്പോഴും അനാവശ്യമായി വിക്കറ്റ് കളഞ്ഞാണ് ടീമിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ തിളങ്ങുന്ന ശ്രേയസ്സിന് സ്വന്തം ബാറ്റിങ്ങിലും ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. 4 മത്സരങ്ങളിൽ നേടിയത് 69 റൺസ്. 138 എന്ന മികച്ച ശരാശരിയുണ്ട്.

പുതിയ ടീമിൽ കെ.എൽ.രാഹുലിനെ ‘ബീസ്റ്റ്’ മോഡിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചവർക്ക് നിരാശയാണെങ്കിലും ലക്നൗവിനായി ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുലിന് മികച്ച തുടക്കം തന്നെയാണ്. 4 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 132 റൺസ്. സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 129. എങ്കിലും ഓപ്പണിങ്ങിൽ രാഹുലിന്റെ തകർപ്പൻ അടികൾ കാണാനാണ് ആരാധകർക്കിഷ്ടം. അവർ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അതുതന്നെ. നല്ല ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ പിന്നാലെയുള്ളതിനാൽ രാഹുലിന് ആക്രമണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല.

88 റൺസുമായി അതിമനോഹര തുടക്കമായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റനായി ആർസിബിയിൽ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിയുടേത്. 3 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 122 റൺസ്, സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 150. എന്നാൽ വിരാട് കോലിയും മധ്യനിരയും ഫോമിലല്ലാത്തത് ഫാഫിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂട്ടുന്നു. മാക്സ്‌വെൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നതോടെ ലോവർ മിഡിൽ ഓർഡറിൽ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന് ചെറിയ ആശ്വാസമാകും.

ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ

പുതിയ നായകരിൽ ഏറ്റവും ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ്. തരക്കേടില്ലാത്ത ബാറ്റിങ്ങും മികച്ച ബോളിങ്ങുമായി ടീമിനെ മുഴുവൻ ഉണർത്തി നിർത്താൻ ഹാർദിക്കിനാകുന്നുണ്ട്. താരതമ്യേന ആഴം കുറഞ്ഞ ബാറ്റിങ് നിരയുമായാണ് ഹാർദിക് ടീമിനെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും വിജയതീരത്തടുപ്പിച്ചത്. 3 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 124 റൺസോടെ 91 റൺസ് നേടി. 140 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിലെറിഞ്ഞ് താൻ എറിയാനും ഫിറ്റാണെന്നു തെളിയിച്ച ഹാർദിക്കിന് 2 വിക്കറ്റുമുണ്ട്.

