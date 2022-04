ബാറ്റിൽതട്ടിയ പന്തിൽ എൽബി; രോഷത്തോടെ കോലി: 3–ാം അംപയർക്കെതിരെ മുൻ താരങ്ങളും

മുംബൈ∙ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ ഐപിഎൽ മത്സരത്തിനിടെ, റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ താരം വിരാട് കോലിയുടെ പുറത്താകലിൽ വിവാദം. 35 പന്തിൽ 48 റൺസുമായി ബാറ്റു ചെയ്തിരുന്ന കോലി, അർധ സെ‍ഞ്ചുറിയിലേക്കു നീങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിത പുറത്താകൽ.

വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാംഗ്ലൂർ അനായാസം നീങ്ങുന്നതിനിടെ 19–ാം ഓവർ എറിയാനെത്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ യുവതാരം ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ കോലി വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുരുങ്ങി. ഐപിഎല്ലിലെ ബ്രെവിസിന്റെ ആദ്യ പന്തായിരുന്നു ഇത്. ബ്രെവിസിന്റെ ലെങ്ത് ബോൾ‌ കോലിയുടെ പാഡ‍ിൽ തട്ടിയതോടെ ഒൗട്ടെന്നു ഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനം. ഒട്ടും അമാന്തിക്കാതെ കോലി റിവ്യു എടുത്തു.

ടിവി റീപ്ലേയിൽ പന്ത് കോലിയുടെ ബാറ്റിൽ എഡ്ജ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണു പാഡിൽ തട്ടിയതെന്നു തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണു തെളിഞ്ഞത്. എന്നാൽ പന്ത് ഒരേ സമയത്തു തന്നെയാണു ബാറ്റിലും പാഡിലും തട്ടിയത് എന്നാണു 3–ാം അംപയർക്കു തോന്നിയത്. പന്ത് ആദ്യം തട്ടിയത് എവിടെ എന്നു പൂർണമായി തെളിയിക്കാനാകാത്ത (കൺക്ലൂസീവ് എവിഡെൻസ് ലഭിക്കാത്ത) സാഹചര്യത്തിൽ, ഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനം മാറ്റി കോലി നോട്ടൗട്ട് എന്നു നിശ്ചയിക്കാൻ 3–ാം അപയർ തയാറായില്ല. കോലി ഔട്ട് തന്നെയെന്നു 3–ാം അംപയറും വിധിച്ചു. കടുത്ത അമർഷത്തോടെ കോലി പവിലിയനിലേക്കു മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

സംഭവത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ മുൻ ക്രിക്കറ്റർമാരായ ആകാശ് ചോപ്ര അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ വിവാദ തീരുമാനത്തിൽ, അഭിപ്രായ പ്രകടനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ‘പന്ത് ബാറ്റിലും പാഡിലും തട്ടുന്നത് ഒരേ സമയത്താണെങ്കിൽ ആദ്യം ബാറ്റിൽ തട്ടിയതായാണു കണക്കാക്കുക. ഇതാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് നിയമങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം’– ചോപ്ര ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

പന്ത് ആദ്യം തട്ടിയത് ബാറ്റിലാണെന്നും താൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അതു നോട്ടൗട്ട് വിധിച്ചേനെ എന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ വസീം ജാഫർ പ്രതികരിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ കമന്ററി പറഞ്ഞിരുന്ന മുൻ ഇംഗ്ലിഷ് ബാറ്റർ നിക്ക് നൈറ്റ് മത്സരശേഷം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിനോടു പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ, ‘വിരാട് കോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഒരു ഇന്‍സൈഡ് എ‍ഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണു കമന്ററി ബോക്സിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്കു ബോധ്യമായത്’. കോലി ഔട്ടാണെന്നു തോന്നുന്നവർക്ക് എന്ന കുറിപ്പോടെ ഒരു കണ്ണടയുടെ ചിത്രമാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ലെഗ് സ്പിന്നർ അമിത് മിശ്ര ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചത്.

വിരാട് കോലി പുറത്തായെങ്കിലും, പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ മാക്സ്‌വെൽ ബ്രെവിസിനെ തുടർച്ചയായി രണ്ടു ഫോറടിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിനെ ജയത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നു.

