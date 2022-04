‘കൊള്ളാവുന്ന 3–ാം അംപയർമാരെ ഞങ്ങൾ തരാം:’ കോലി വിവാദത്തിൽ ബിസിസിഐക്ക് ട്രോൾ!

മുംബൈ∙ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴസ് ബാംഗ്ലൂർ താരം വിരാട് കോലിയുടെ വിവാദ എൽബിഡബ്ലു തീരുമാനത്തിനു പിന്നാലെ ബിസിസിഐയെ ട്രോളി ഐസ്‌ലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ. സീസണിലെ ആദ്യ അർധ സെഞ്ചുറിയിലേക്കു കുതിച്ച കോലിയെ (36 പന്തിൽ 5 ഫോർ അടക്കം 48) മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുരുക്കുകയായിരുന്നു.

കോലി ഔട്ടെന്നായിരുന്നു ഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനം. പന്തു ബാറ്റിൽ തട്ടിയതിനു ശേഷമാണു പാഡിൽ ഇടിച്ചതെന്നു ബോധ്യമുള്ളതാനാൽ ഒട്ടും അമാന്തിക്കാതെ കോലി റിവ്യു എടുത്തെങ്കിലും ഫീൽ‍ഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനം മറികടന്ന് കോലി ഔട്ടെന്നു വിധിക്കാനുള്ള കൺക്ലൂസിവ് എവിഡൻസിന്റെ അഭാവത്തിൽ കോലി ഔട്ടാണെന്നാണു 3–ാം അംപയറും വിധിച്ചത്.

കോലിയുടെ ബാറ്റിലാണു പന്ത് ആദ്യം തട്ടുന്നതെന്നാണു ടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്നു തോന്നുന്നതെങ്കിലും ബാറ്റിലും പാഡിലും പന്ത് ഒരേ സമയത്താണു തട്ടിയതെന്നായിരുന്നു 3–ാം അംപയറുടെ നിരീക്ഷണം. ‌‌‌അപയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ കടുത്ത രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണു കോലി ക്രീസ് വിട്ടതും. കോലി ഔട്ടല്ലെന്ന് ഒട്ടേറെ ആരാധകരും മുൻ ക്രിക്കറ്റർമാരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു,

കോലിയുടെ പുറത്താകലിനു പിന്നാലെ, മോശം അംപയറിങ്ങിനു ബിസിസിഐ ട്രോളിക്കൊണ്ടുള്ള ഐസ്‌ലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ട്വീറ്റും വൈറലായി.

‘പന്തിൽ ഇൻസൈഡ് എഡ്ജ് ഉണ്ടോ എന്നു കണ്ടെത്താനോ ബാറ്റിലാണോ അതോ പാഡിലാണോ പന്ത് ആദ്യം തട്ടിയതെന്നു കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കാനോ ഫീൽഡ് അംപയർക്കു എളുപ്പം സാധിച്ചെന്നു വരില്ല.

എന്നാൽ സ്ലോ മോഷൻ റീപ്ലേ, അൾടാ എഡ്ജ് അടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ 3–ാം അപയറും കൃത്യമായ തീരുമാനം തന്നെ കൈക്കൊള്ളണം. കൊള്ളാവുന്ന അംപയർമാരെ ഇന്ത്യയിലേക്കു വിട്ടുതരാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്’– ഇതായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

