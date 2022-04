‘എല്ലാവരും പറയുന്നു ധോണിയാണ് ലോകകപ്പ് ജയിച്ചതെന്ന്; ബാക്കി 10 പേർ ലസ്സി കുടിക്കാൻ പോയോ’

മുംബൈ∙ 2011ലെ ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എം.എസ്. ധോണിക്കു മാത്രം നൽകുന്നത് അനീതിയാണെന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്ററും രാജ്യസഭാംഗവുമായ ഹർഭജൻ സിങ്. ഐപിഎല്ലിൽ കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഡൽഹി– കൊൽക്കത്ത മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപുള്ള ടോക് ഷോയിലാണ്, 2011ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന താരം കൂടിയായ ഹർഭജന്റെ പ്രതികരണം.



‘2020ൽ ശ്രേയസ് അയ്യരായിരുന്നു ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ നായകൻ. ഡൽഹിയെ ശ്രേയസ് ഫൈനല്‍ വരെയെത്തിച്ചു’– മുഹമ്മദ് കൈഫിന്റെ ഈ വാക്കുകൾക്കു പിന്നാലെ ഹർഭജൻ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ, ‘ഒരു കാര്യം എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ശ്രേയസ് അയ്യർ ടീമിനെ ഫൈനലിൽ എത്തിച്ചെന്നോ? ടീമിലെ സഹ താരങ്ങൾ മറ്റുവല്ല കളികളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നോ അപ്പോൾ?’– ഹർഭജൻ ചോദിച്ചു.

പിന്നാലെ 2011 ലോകകപ്പിലെ കാര്യം ഹർഭജൻതന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടതും. ‘ഓസ്ട്രേലിയ ലോകകപ്പ് ജയിക്കുമ്പോൾ തലക്കെട്ടുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്– ഓസ്ട്രേലിയ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചു.

പിന്നീട് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, എം.എസ്. ധോണിയാണു ലോകകപ്പ് ജയിച്ചതെന്ന്. എന്താ, ടീമിലെ മറ്റുള്ള 10 പേരും അപ്പോൾ ലസ്സി കുടിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നോ? ഗംഭീർ എന്താണു ചെയ്തിരുന്നത്? മറ്റുള്ളവരോ? ഇതൊരു ടീം ഗെയിമല്ലേ. ഏഴോ എട്ടോ പേർ നന്നായി കളിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ടീം ജയിക്കുകയും ടൂർണമെന്റുകളിൽ മുന്നേറുകയും ചെയ്യൂ,’– ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ, 91 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചതിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിച്ച താരമാണു ധോണി. 97 റൺസ് നേടിയ ഗൗതം ഗംഭീറായിരുന്നു മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. എന്നാൽ, ധോണിയെയാണ് ഫൈനലിലെ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അന്നു മുതലാണു ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ധോണി– ഗംഭീർ ചേരിതിരിവ് തുടങ്ങുന്നത്.

