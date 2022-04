‘രാജസ്ഥാനിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ മനസ്സ്; ടോസും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ല’

മുംബൈ∙ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസുമായുള്ള നേർക്കു നേർ ലേലം വിളിക്കൊടുവിലാണ് ഐപിഎൽ മെഗാ താര ലേലത്തിൽ കർണാടക ഓപ്പണറായ മലയാളി താരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സ്വന്തമാക്കിയത്. കന്നി ഐപിഎൽ സീസണിൽ 473 റൺസും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 411 റണ്‍സുമാണു ദേവ്ദത്ത് അടിച്ചെടുത്തത്.



2022 സീസണിൽ 4 മത്സരങ്ങളിൽനിന്നു 114 റൺസാണു ദേവ്‌ദത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. 41 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിനായി ഏതു റോളിൽ കളിക്കുന്നതിനും താൻ തയ്യാറാണെന്നു ഫെയ്സ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ കാര്യങ്ങൾ എറ്റവും മികച്ച നിലയിലാണു പോകുന്നത്. എന്റെ വീടുപോലെതന്നെയാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം ഇതുവരെ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ടില്ല എന്നാണു ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. അവിടെയും ഇവിടെയുമൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. വരും മത്സരങ്ങളിൽ ഇവയെല്ലാം നന്നാക്കി എടുക്കാനാകും എന്നാണു കരുതുന്നത്.

ഒരേ മനസ്സോടെയാണ് ടീമിലെ എല്ലാവരും കളിക്കുന്നത്. ടീമിനായി എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നൽകുക, ഏറ്റവും നന്നായി കളി ആസ്വദിക്കുക എന്നതാണു ലക്ഷ്യം.

ടോസ് എന്നത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ലല്ലോ. മഞ്ഞുവീഴ്ച മനസ്സിലുണ്ട്. അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ കളി പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. ടോസും 2–ാം ഇന്നിങ്സിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ലല്ലോ’– ദേവ്ദത്ത് പറഞ്ഞു.

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ അടുത്ത മത്സരം. ‘ഗുജറാത്ത് മികച്ച ടീമാണ്. ഒരുപാട് ഓൾറൗണ്ടർമാരുണ്ട് അവർക്ക്. ഞങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനു പകരം ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാണു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 2–ാം ഇന്നിങ്സിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച വീണ്ടും നിർണായകമാകും’– ദേവ്ദത്ത് പറഞ്ഞു.

