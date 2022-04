‘പൊങ്ങച്ചമല്ല; രാജസ്ഥാന്റെയല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫിനിഷറാകാനും എനിക്കു കഴിയും’

മുംബൈ∙ എം.എസ്. ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ചതിനു ശേഷം മധ്യനിരയിൽ ഫിനിഷറുടെ റോളിലേക്കു പുതിയൊരു താരോദയത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇന്ത്യ. ഋഷഭ് പന്ത്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നീ താരങ്ങൾ ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ട് നടത്താറുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരതയാർന്ന ഫിനിഷറുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇനിയും ഉയർന്നിട്ടില്ല.



ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടീം ഇന്ത്യയിലെ ഫിനിഷറുടെ റോളിൽ തനിക്കും കണ്ണുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് യുവതാരം റിയാൻ പരാഗ്. രാജസ്ഥാനിൽ മാത്രമല്ല, വരും വർഷങ്ങളിൽ ടീം ഇന്ത്യയുടെതന്നെ ഫിനിഷറാകാൻ തനിക്കു കഴിയുമെന്നു പരാഗ് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

‘ഞാൻ പൊങ്ങച്ചം പറയുകയാണെന്നു കരുതരുത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ മാത്രമല്ല, വരും വർഷങ്ങളിൽ ടീം ഇന്ത്യയുടെതന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫിനിഷർ ആകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

അതിനുള്ള മികവുകൾ എനിക്കുണ്ട്. ഓൾറൗണ്ടർ എന്ന നിലയിലും എന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകും.

ബാറ്റിങ്ങിനപ്പുറം ബോളിങ്ങിലും, ഫീൽഡിങ്ങിലും ഞാൻ മികവു പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപാടു മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താനുണ്ടെന്നും സ്ഥിരത നിലനിർത്താനുണ്ടെന്നും സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായും ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കായും ഫിനിഷറുടെ റോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്കു കഴിയുമെന്നു ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു’– ക്രിക്ക് ട്രാക്കർ പങ്കുവച്ച വിഡിയോ ഷോയിൽ പരാഗ് പറഞ്ഞു.

‘അസം ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാനായതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. എം.എസ്. ധോണിയെ ഞാൻ ഒരു പരിധി വരെ അനുകരിക്കാറുണ്ട് എന്നതാണു സത്യം. ഞാനും കൂൾ ആണ്’– പരാഗിന്റെ വാക്കുകൾ.

