‘ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിൽ പാക്ക് താരങ്ങളുടെ അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഭാര്യമാരെയും ഒപ്പം അയച്ചത്’

ഇസ്ലാമാബാദ്∙ 2012ലെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിൽ, ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കാൻ അവർക്കൊപ്പം ഭാര്യമാരെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നതായി പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് മുൻ ചെയർമാൻ സാക അഷ്റഫിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.



ഡിസംബർ‌– ജനുവരി മാസങ്ങളിലായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനം. സാക അഷ്റഫായിരുന്നു അന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ്.

‘ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കെ, പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ, താരങ്ങൾ‌ അവരുടെ ഭാര്യമാരെയും ഒപ്പം കൂട്ടണമെന്ന നിർദേശം ഞാൻ മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പൊഴും വിവാദങ്ങൾ തപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതു കൊണ്ടു തന്നെ പരമ്പരയ്ക്കിടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിരുന്നു ഇത്.

താരങ്ങൾ അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനാണു ഭാര്യമാരെ ഒപ്പം അയച്ചത്’– അഷ്റഫ് ക്രിക്കറ്റ് പാക്കിസ്ഥാനോടു പ്രതികരിച്ചു. ‘തീരുമാനത്തെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്തു. പര്യടനത്തിൽ എല്ലാ താരങ്ങളും അച്ചടക്കം പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനം നടത്തുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങളെ കെണിയിൽപ്പെടുത്താനും താറടിച്ചു കാട്ടാനുമാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. അത് ഒഴിവാക്കാനായി’– അഷ്റഫിന്റെ വാക്കുകൾ.

2012–13 സീസണിലാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനം നടത്തിയത്. 3 ഏകദിനവും 2 ട്വന്റി20യുമാണു പരമ്പരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏകദിന പരമ്പര പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കുകയും ട്വന്റി20 പരമ്പര 1–1നു സമനിലയിൽ ആകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം വഷളായതോടെ പിന്നീട് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം പര്യടനം നടത്തിയിട്ടില്ല.

