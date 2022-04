മുംബൈയിൽ പോകണം, ഐപിഎൽ കാണണം: ഇന്ത്യയിലേക്കു ‘നുഴഞ്ഞുകയറി’ ബംഗ്ലദേശ് യുവാവ്

മുംബൈ∙ ക്രിക്കറ്റിന് അതിര്‍ത്തികളില്ലെന്ന് ആരാധകർക്കിടയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതു ശരിയെന്നു തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലദേശ് സ്വദേശി 31 വയസ്സുകാരൻ മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് നേരിട്ടു കാണാൻ അതിർത്തി വഴി ഇയാൾ ‘നുഴഞ്ഞുകയറിയെന്നാണു’ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ബംഗ്ലദേശിലെ നാരായൺഗഞ്ച് ജില്ലയിൽ പൂർവ ചന്ദ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ബംഗാളിലെ നോർത്ത് 24 പർഗാനസിന് സമീപത്തെ രാജ്യാന്തര അതിർത്തി വഴിയാണ് ഇയാൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ബിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടി. താനൊരു ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകനാണെന്നും ഐപിഎൽ കാണാൻ മുംബൈയിലേക്കു പോകുകയാണെന്നും ഇയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പറഞ്ഞു.

അതിർത്തി കടക്കുന്നതിനായി 5,000 ബംഗ്ലദേശി ടാക്ക ഏജന്റിനു നൽകിയാണ് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ സാഹസം. ഇന്ത്യ ഇയാളെ ബംഗ്ലദേശിലേക്കു തന്നെ മടക്കി അയച്ചു. ബിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ബോർഡർ ഗാർഡ് ബംഗ്ലദേശ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിമിനെ കൈമാറിയത്.

English Summary: Bangladeshi man sneaks into India to watch IPL 2022, sent back