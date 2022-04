‘മുംബൈ ഇനി അർജുൻ തെൻഡുൽക്കറെ കളിപ്പിക്കണം; അത് വിജയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നേക്കും’

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആറാം തോൽവി വഴങ്ങിയ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ മകനു കളിക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ. മുംബൈ കുറച്ച് പുതിയ താരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകി നോക്കണം. അർജുൻ തെന്‍ഡുല്‍ക്കർ‌ക്കും അവസരം ലഭിക്കണം. ചിലപ്പോൾ തെൻഡുൽക്കർ എന്ന പേര് മുംബൈയ്ക്കു ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നേക്കാം.

കോടികളെറിഞ്ഞ് ടീമിലെത്തിച്ച സിംഗപ്പൂര്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ടിം ഡേവിഡിനും ആവശ്യത്തിന് അവസരം ലഭിക്കണം. ഒരുപാട് പണം മുടക്കി ടീമിലെത്തിച്ച അദ്ദേഹം കളിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെയെന്താണ് ഉപകാരമുള്ളത്. മുംബൈയ്ക്കു താരങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ അവരെ ഇനിയും മാറ്റി ഇരുത്തരുത്, അതു താരങ്ങളോടുള്ള അനീതി കൂടിയാണ്– അസ്ഹറുദ്ദീൻ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

കാര്യങ്ങൾ മുംബൈ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തരായ താരങ്ങളെ കളിക്കാനിറക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ഭൂരിഭാഗം ടീമുകളും അവർക്കെതിരെ കളിക്കാത്തതിനാൽ അതു ടീമിനു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അസ്ഹറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. മുംബൈ ബാറ്റർമാരെ തയാറാക്കി നിര്‍ത്തി. പക്ഷേ ബോളിങ് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയല്ല. മുംബൈ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ തന്നെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. അയാളും മനുഷ്യനാണ്, ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം സമ്മര്‍ദം ചുമത്താനാകില്ലെന്നും അസ്ഹറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Give a chance to Arjun Tendulkar, he can bring Mumbai Indians good luck: Mohammad Azharuddin