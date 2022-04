‘ഇന്ത്യയെ ലോകകപ്പ് നേടാൻ സഹായിക്കണം; ചിലതൊക്കെ സാധിക്കുമെന്ന് പറയിക്കണം’

മുംബൈ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ താരം ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക്. ‘അടുത്ത് ഒരു ലോകകപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നു, ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിട്ട് കാലമേറെയായി. എനിക്ക് ഇന്ത്യയെ ആ കിരീട നേട്ടത്തിനായി സഹാ‌യിക്കണം.

അതിനു വേണ്ടി ഇയാള്‍ക്കു ചിലതൊക്കെ സാധിക്കുമെന്ന് ആളുകളെക്കൊണ്ടു പറയിക്കണം– ഡൽഹിക്കെതിരായ മത്സരശേഷം വിരാട് കോലിക്കൊപ്പമുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ‌ ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് പറഞ്ഞു. ഫിറ്റായി ഇരിക്കാനുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിലാണു താനെന്നും ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ലക്ഷ്യവുമായാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പരിശീലിക്കുന്നത്. പ്രായം കൂടി വരുമ്പോൾ ഫിറ്റായി ഇരിക്കുകയെന്നതു പ്രധാനമാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണു ശ്രമമെന്നും ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് പറഞ്ഞു.

ഐപിഎൽ 2022 സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഡ‍ൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിനായി അർധസെഞ്ചുറി നേടി താരം പുറത്താകാതെനിന്നു. ആറു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 197 റൺസെടുത്തു. അതിൽ തന്നെ അഞ്ചു കളികളിൽ പുറത്താകാതെനിന്നു.

