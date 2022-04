കിറുകൃത്യം, ഋഷഭ് പന്തിനെ ‘ചാടിപ്പിടിച്ച്’ കളി മാറ്റി കോലി; ഗാലറിയിൽ അനുഷ്ക– വിഡിയോ

മുംബൈ∙ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്ക് ബാറ്ററെന്ന നിലയിൽ 2022 ഐപിഎൽ സീസൺ അത്ര മികച്ചതല്ല. രണ്ടു തവണ മാത്രം 40 റൺസ് പിന്നിട്ട കോലിക്ക് ഇതുവരെ അർധസെഞ്ചുറി തികയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിലും ബാംഗ്ലൂരിനായി കോലിക്കു തിളങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. 12 റൺസ് മാത്രമെടുത്ത കോലി റണ്ണൗട്ടാകുകയായിരുന്നു.

ബാറ്റുകൊണ്ട് ഡൽഹിക്കെതിരെ കാര്യമായ പ്രകടനം നടത്താൻ കോലിക്കു സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഫീൽഡിങ്ങിൽ അതായിരുന്നില്ല കഥ. മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിക്കൊണ്ട് തകർപ്പൻ ക്യാച്ചെടുത്താണ് കോലി തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചത്. 190 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഡൽഹി ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്തിനെയാണു കോലി പുറത്താക്കിയത്. 17–ാം ഓവറിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജ് എറിഞ്ഞ ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകളിൽ എട്ട് റൺസാണ് ഋഷഭ് പന്ത് അടിച്ചെടുത്തത്.

അപ്പോൾ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനു ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് 22 പന്തിൽ 48 റൺസ്. മികച്ച ബാറ്റർമാരുടെ നിരയുള്ള ഡൽഹിക്കു നേടാവുന്ന വിജയലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ അതിവിദഗ്ധമായൊരു ക്യാച്ചിലൂടെ കോലി കളിയുടെ ഗതി മാറ്റി. 17–ാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്ത് സിറാജ് ഫുൾടോസായി എറിഞ്ഞു. കവറിലേക്ക് അടിച്ച പന്ത് കോലിയുടെ തലയ്ക്കു മുകളിലൂടെയാണു പോയത്. കൃത്യമായി ചാടിയ കോലി ഒറ്റക്കൈ കൊണ്ട് പന്തു പിടിച്ചെടുത്തു.

ഈ സമയം കോലിയുടെ ക്യാച്ച് ഗാലറിയിൽനിന്ന് ഭാര്യ അനുഷ്ക ശർമ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു നോക്കിനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാച്ചെടുത്ത കോലി ഭാര്യയെ നോക്കി കൈകൊണ്ട് ‘വി’ എന്ന ആംഗ്യം കാണിച്ചു. കോലിയുടെ ക്യാച്ചിന്റെയും പിന്നാലെയുള്ള ആഘോഷത്തിന്റേയും വിഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. 17–ാം ഓവറിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്ത് പുറത്തായതോടെ 190 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് 20 ഓവറിൽ ഏഴുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിന് 173 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഒതുങ്ങി.

English Summary: Virat Kohli waves at Anushka Sharma after taking one-handed flying catch, video goes viral