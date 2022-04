‘ഉമ്രാന്‍ ടെസ്റ്റിൽ ബുമ്രയ്ക്കൊപ്പം ബോള്‍ ചെയ്യണം’; ശരി തരൂരിനു ട്രോൾ, വാഗ്വാദം!

മുംബൈ∙ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെ 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഹൈദരാബാദ് പേസർ ഉമ്രാൻ മാലിക്കിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്കൊപ്പം ബോളിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കണമെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനവുമായി ശശി തരൂർ എംപി.



പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെ 4 ഓവറിൽ 28 റൺസ് വഴങ്ങിയായിരുന്നു ഉമ്രാന്റെ 4 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം. ടൂർണമെന്റിന്റെ തുടക്കും മുതൽ അസാമാന്യ വേഗതകൊണ്ട് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ താരമാണ് ഉമ്രാൻ.

ഐപിഎല്ലിൽ ആദ്യമായാണ് ഉമ്രാൻ 4 വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്. തന്റെ അവസാന ഓവറിൽ ഒരു റൺ പോലും വഴങ്ങാതെ 3 വിക്കറ്റുകളും ഉമ്രാൻ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. മത്സരത്തിലെ ഉജ്വല ബോളിങ് പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ ഒട്ടേറെ മുൻ താരങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരും ഉമ്രാനു പ്രശംസയുമായെത്തി. അവർക്കൊപ്പം ശശി തരൂരും.

ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് ഉമ്രാനു ഫാസ്റ്റ്ട്രാക്കിലൂടെ പ്രവേശനം നൽകണമെന്നും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്കൊപ്പം ഉമ്രാൻ ബോളിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ഉമ്രാൻ നിശ്ചയമായും യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും തരൂർ കുറിച്ചു.

‘ഉമ്രാനെ അടിയന്തരമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണം. മികച്ച പ്രതിഭ. ഉമ്രാന്റെ പ്രതിഭ ചോരുന്നതിനു മുൻപ് ഉമ്രാനു വേണ്ടതു നൽകൂ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ടെസ്റ്റുകളിൽ ബുമ്രയ്ക്കൊപ്പം ഉമ്രാൻ പന്തെറിയട്ടെ. ഇംഗ്ലിഷുകാരെ അതു ഭയപ്പെടുത്തും’– ഇതായിരുന്നു തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ്.

എന്നാൽ ഉമ്രാൻ ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് ഷമി, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നീ പേസർമാർ മികച്ച ഫോമിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു കാര്യമായ ആശങ്കകൾ ഇല്ലെന്നും തിരിച്ചടിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ തരൂരിനെ ട്രോളി.

അതേ സമയം, ഷമിയും സിറാജും ഉമ്രാനെക്കാൾ മികച്ച ബോളർമാരാണെന്നു ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച ഒരു ആരാധകനു മറുപടിയുമായി തരൂർ വീണ്ടും എത്തി.

‘നമുക്കു നിശ്ചയമായും 4 പേസർമാരെ ആവശ്യമായി വരും. ആർക്കെങ്കിലും പരുക്കേൽക്കുകയോ ഫോം ഔട്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ ഉമേഷ് യാദവിനെ കളിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടി പരിഗണിക്കണം’– ഇതായിരുന്നു ആരാധകനുള്ള മറുപടി. ട്വീറ്റിനു പിന്നാലെ തരൂരിനെ ട്രോളി ഒട്ടേറെപ്പേർ രംഗത്തെത്തി. കശ്മീരിലെ 47–48 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ബോൾ ചെയ്യാറുള്ള ഉമ്രാന് ചൂട് ഒരു വിഷയമേ അല്ലെന്ന് ഒരു ആരാധകൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് യഥാര്‍ഥത്തിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ താൽപര്യം ഉണ്ടോ എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ ട്വീറ്റ്.

English Summary: Shashi Tharoor engages in debate with fan over SRH pacer Umran Malik