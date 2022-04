ലേലം പാളി, തൊട്ടതെല്ലാം പൊള്ളി; ശരാശരി ലേബലിൽ മുംബൈ: പൊള്ളാർഡും കിതയ്ക്കുന്നു!

മുംബൈക്കാരാ, ജാവോന്ന് പറയണം, ജാവോ ജാവോ’ – ഐപിഎൽ 14ാം സീസണിൽ ഏറ്റവും അധികം തവണ കേട്ട ട്രോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഓരോ തോ‍ൽവിയും ട്രോളർമാർ അത്രകണ്ട് ആഘോഷിച്ചു. എന്നാൽ തുടർ തോൽവികൾ മുംബൈ ശീലമാക്കിയതോടെ ഇനി ട്രോളണോ അതോ ടീമിന്റെ അവസ്ഥയോർത്ത് സഹതപിക്കണോ എന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് എല്ലാവരും.



തുടർച്ചയായ 6 തോൽവികൾ, പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനക്കാർ. ഒരു തിരിച്ചു വരന് നടത്താൻ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് ഇനിയും ബാല്യമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ആരാധകർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊത്ത ആൾ ബലമോ കളിമികവോ തങ്ങളുടെ ടീമിനില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് അവരെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നു.

∙ എന്തു പറ്റി മുംബൈ

‘ശരാശരിയിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ടീമുമായി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തു കാണിക്കാനാണ്’ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഈ സീസണിലെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗം മുംബൈ ആരാധകരുടെയും മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ടീമിന്റെ നാലി‍ൽ ഒന്നു പരിചയ സമ്പത്തോ താരപ്പൊലിമയോ ഇല്ലാത്ത ടീമിനെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ലേലത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് വിളിച്ചെടുത്തതെന്നു ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയിൽ ടീം മാനേജ്മെന്റിനുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ചിലർ വാദിച്ചു. പക്ഷേ, ആദ്യ 6 കളികളും തോറ്റതോടെ ‘ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ’ എന്ന ചോദ്യവുമായി ആരാധകർ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്.

∙ ലേലത്തിലെ പോരായ്മകൾ

ബാഗിൽ 48 കോടി രൂപയുമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് കഴിഞ്ഞ താരലേലത്തിന് എത്തിയത്. രോഹിത് ശർമ (16കോടി), ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര (12 കോടി), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (8 കോടി) കീറോൺ പൊള്ളാർഡ് (6) എന്നീ നാല് താരങ്ങളെ നിലനിർത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു മുംബൈയുടെ വരവ്. ഇഷാൻ കിഷൻ, ട്രന്റ് ബോൾട്ട്, ക്വിന്റി‍ൻ ഡികോക്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ, രാഹു‍ൽ ചാഹർ തുടങ്ങി പ്രധാന താരങ്ങളെയെല്ലാം ലേലത്തിനു മുൻപേ കൈവിട്ട മുംബൈ, ഇവരിൽ പകുതിപ്പേരെ എങ്കിലും തിരികെ ടീമിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ആരാധകർ കരുതി.

മുംൈബ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു 48 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഏറെക്കുറേ പഴയ താരങ്ങളെയെല്ലാം ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ലേലത്തിൽ ഇഷാൻ കിഷനെ മാത്രം ലക്ഷ്യംവച്ച് വന്നപോലെയായിരുന്നു മുംബൈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിളികൾ. പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങൾക്കൊന്നും പിറകെ പോകാൻ മുംബൈ തയാറായില്ല.

കിഷനുവേണ്ടി 15.25 കോടി ചെലവാക്കിയ മുംബൈയുടെ അടുത്ത പ്രധാന വിളി ഇംഗ്ലിഷ് പേസർ ജോഫ്ര ആർച്ചർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു (8 കോടി രൂപ). കിഷനെ പോലെ ഒരു യുവതാരത്തിന് ഇത്രയും തുക ആവശ്യമാണോ എന്ന വിമർശനം അപ്പോൾ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. ആർച്ചറുടെ കാര്യത്തിലും മുംബൈക്കു പിഴച്ചു. പരുക്കുമൂലം ആർച്ചർ ഈ സീസൺ കളിച്ചേക്കില്ലെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പുള്ളതിനാലാണ് ആർച്ചറെ തങ്ങൾ നിലനിർത്താതിരുന്നതെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മാനേജ്മെന്റ് ലേലത്തിന് മുൻപു തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എന്നിട്ടും ബുമ്ര–ആർച്ചർ പേസ് സഖ്യം ‘സ്വപ്നം കണ്ട്’ മുംബൈ നടത്തിയ എടുത്തുചാട്ടം അവർക്കു വരുത്തിവച്ച നഷ്ടം 8 കോടി രൂപ! സിംഗപ്പൂർ ബാറ്റർ ടിം ഡേവിഡിനു വേണ്ടി മുംബൈ ചെലവാക്കിയ 8.5 കോടി രൂപയും ‘നഷ്ടക്കച്ചവടം’ ആയെന്ന് സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ടിം നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും. ബിബിഎൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലീഗുകളിൽ അടിച്ചു തകർക്കുന്ന ബാറ്റർമാർ ഐപിഎലിൽ വന്നാൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഇതിനു മുൻപും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

എന്നിട്ടും ടിം ഡേവിഡിനു വേണ്ടി ഇത്രയും ഭീമമായ തുക എന്തിനു ചെലവാക്കി എന്ന ചോദ്യത്തിനും മുംൈബ മാനേജ്മെന്റിന് ഉത്തരമില്ല. ഇതിലും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ഡേവിഡ് വാർണറെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മുംബൈ അതിനു ശ്രമിച്ചില്ലെന്നതും ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി. ടിം മിൽസ്, ഡാനിയൽ സാംസ് എന്നീ പേസ് ബോളിങ് ഓൾ റൗണ്ടർമാരുടെ വരവ് ടീമിന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ബോളിങ്ങിൽ ബുമ്രയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഇരുവർക്കും സാധിച്ചില്ല. രാഹുൽ ചഹറിനു പകരം ടീമിലെത്തിയ സ്പിന്നർ മുരുഗൻ അശ്വിൻ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഇനിയും സമയമെടുത്തേക്കും.

റിലെ മെറിഡിത്ത് എന്ന ഓസീസ് പേസറെയാണ് ഇനി പരീക്ഷിക്കാൻ ബാക്കി. നിലവിൽ ബുമ്ര ഒഴികെ മറ്റൊരു ബോളർക്കും മുംബൈയിൽ ഫോം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ നില തുടർന്നാൽ ടൂർണമെന്റിൽ മുംബൈയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് കൂടുതൽ കടുപ്പമാകും.

∙ ബ്രാവോ ബ്രെവിസ്

ബേബി എബി എന്ന ചെല്ലപ്പേരുമായി എത്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ കൗമാര താരം ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് ഇത്തവണ മുംൈബക്ക് കിട്ടിയ ലോട്ടറി ആയിരുന്നു. ചെറുതും വലുതുമായ വെടിക്കെട്ടുകളിലൂടെ ബ്രേവിസ് ഇതിനോടകം ഐപിഎലിൽ തന്റെ വരവറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മധ്യനിരയിൽ ബ്രേവിസിന് കൂട്ടായി ഒരാൾ കൂടി സ്ഥിരതയോടെ ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ ഇതിനോടകം മുംബൈ ജയിച്ചേനെ. ഇന്ത്യൻ യുവതാരം തിലക് വർമയും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. വരും സീസണുകളിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ മുൻനിര ബാറ്റർ ആകാനുള്ള കഴിവ് തനിക്കുണ്ടെന്ന് ഇതിനോടകം തിലക് തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

∙ പൊള്ളാർഡിന് പൊള്ളി

തോൽവി ഉറപ്പിച്ച പല മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും മുംൈബ ടീമിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചത് കെയ്റൻ പൊള്ളാർഡ് എന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസുകാരനായിരുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പൊള്ളാർഡിന്. ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രധാന ട്വന്റി20 ലീഗുകളിലും പൊള്ളാർഡ് ഓടിനടന്നു കളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി തന്റെ ഫോമിന്റെ ഏഴയലത്ത് എത്താൻ പൊള്ളാർഡിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

കൂറ്റൻ അടികൾക്ക് പേരുകേട്ട പൊള്ളാർഡിന്റെ ബാറ്റ് കാര്യമായി ഒന്നു ചലിച്ചിട്ട് കാലം കുറച്ചാകുന്നു. മുംബൈയുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പൊള്ളാർ‍‍ഡ് വീണ്ടും പഴയ പൊള്ളാർഡ് ആയേ മതിയാകൂ.

∙ രോഹിത്തിന്റെ അഗ്നിപരീക്ഷ

വിരാട് കോലിയെ മാറ്റി രോഹിത് ശർമയെ ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി അവരോധിക്കുമ്പോൾ ഐപിഎലിൽ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ രോഹിത് നേടിയ കപ്പുകളായിരുന്നു കാരണമായി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ മികച്ച ടീമുമായി കളിച്ചതിനാലാണ് രോഹിത്തിന് ഈ നേട്ടമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് അന്നേ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. അന്നത് ആരും കാര്യമാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഈ സീസണിൽ ആ വിമർശനം ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് രോഹിത്തിന്റെയും ടീമിന്റെയും പ്രകടനം.

ബാറ്റിങ്ങിൽ മികച്ച തുടക്കം കിട്ടിയിട്ടും അത് മുതലാക്കാൻ രോഹിത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ക്യാപ്റ്റൻസിയുലും കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഈ സീസണിൽ രോഹിത്തിന് കഴി‍ഞ്ഞിട്ടില്ല. വരുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ടീം ഇന്ത്യയെ നയിക്കേണ്ട രോഹിത്തിനെ ഈ സീസണിലെ ദയനീയ പ്രകടനം ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം.

∙ ഇത് ആദ്യമല്ല

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ടീം ആദ്യത്തെ 6 മത്സരങ്ങളിലും തോൽക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായി അല്ല. 2013ൽ ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ് (നിലവിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്) തങ്ങളുടെ ആദ്യ 6 മത്സരങ്ങളും തോറ്റിരുന്നു. 2019ൽ വിരാട് കോലിയുടെ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരും സമാനമായ രീതിയിൽ സീസണിലെ ആദ്യ ജയത്തിനായി ഏഴാമത്തെ മത്സരം വരെ കാത്തിരുന്നു. രണ്ടുതവണയും അതാത് സീസണുകളിൽ ആവസാന സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇരു ടീമുകളും മടങ്ങിയത്.

നിലവിൽ 6 മത്സരം തോറ്റ മുംബൈക്ക് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത വിരളമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാക്കിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരിക്കും ഇനിയങ്ങോട്ട് മുംബൈ.

English Summary: What went wrong with Mumbai Indians in IPL 2022