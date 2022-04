വിവാദ തുറിച്ചുനോട്ടം; ‘ഉള്ളിൽ പേടിച്ചു, കളി കഴിയുംവരെ പിന്നെ കോലിയെ നോക്കിയില്ല’

മുംബൈ∙ 2020 ഐപിഎൽ സീസണിൽ, റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ നായകൻ വിരാട് കോലിയുമായി ഉണ്ടായ ഉരസലിനെപ്പറ്റി പ്രതികരിച്ച് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരം സൂര്യകുമാർ യാദവ്. ഐപിഎല്ലിൽ സൂര്യകുമാർ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച സീസണുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു 2020.



ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ വിരാട് കോലിയും സൂര്യകുമാർ യാദവും പരസ്പരം തുറിച്ചു നോക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മുഹൂർ‌ത്തങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ്, ദേശീയ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്ന കോലിയെ തുറിച്ചുനോക്കാൻ സൂര്യകുമാർ കാട്ടിയ ധൈര്യത്തെ ഒട്ടേറെ ആരാധകരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.

വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, ‘ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിത്ത് ചാംപ്യൻസ്’ എന്ന യുട്യൂബ് ചാനൽ ഷോയിലാണ് ‘തുറിച്ചുനോട്ട’ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു സൂര്യകുമാർ യാദവ് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത്.

‘മൈതാനത്ത് കോലിയുടെ ഊർജം വേറേ ലെവലാണ്. മുംബൈയ്ക്കും ബാംഗ്ലൂരിനും ഒരുപോലെ നിർണായകമായിരുന്നു ആ മത്സരം. സ്വാഭാവികമായും കോലിയുടെ ചീത്തവിളിയും മറ്റൊരു ലെവലിലായിരുന്നു.

‌ഞാൻ എന്നോടുതന്നെ പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും കളിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം, മത്സരം ജയിക്കണം എന്ന്. സ്വാഭാവിക പ്രതികരണം മാത്രമായിരുന്നു തുറിച്ചുനോട്ടം. ഞാൻ ബബിൾഗം ചവച്ചാണു നിന്നത്. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു.

കോലി എന്റെ അടുത്തേക്കു നടന്നെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോടു തന്നെ പറഞ്ഞു, ആഭ്യർഥിക്കുകയാണ് ദയവായി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, ഇതും കടന്നുപോകും എന്ന്. തക്ക സമയത്ത് എന്റെ ബാറ്റ് താഴെ വീണതും ഭാഗ്യമായി. അതോടെയാണ് സന്ദർഭം അയഞ്ഞത്. പിന്നീടു മത്സരം അവസാനിച്ചതു വരെ ഞാൻ കോലിയെ നോക്കിയില്ല. വളരെ ശാന്തനായി ബാറ്റിങ് തുടരുകയാണു ചെയ്തത്’– സൂര്യകുമാർ പറഞ്ഞു.

തുടർച്ചയായി റൺസ് നേടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു വിളി എത്തുമെന്നു തന്നോട് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് രോഹിത് ശർമയാണെന്നും, നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ രോഹിത് പിന്തുണച്ചിരുന്നെന്നും സൂര്യകുമാർ ടോക് ഷോയിൽ പറഞ്ഞു.

