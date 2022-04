ഹാട്രിക്; പിന്നാലെ 2019 ലോകകപ്പിലെ ട്രോൾ ചിത്രം ‘രാജകീയ’ ആഘോഷമാക്കി ചെഹൽ- വിഡിയോ!

മുംബൈ∙ കൈവിട്ടു പോയെന്ന് ഉറപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ അവിസ്മരണീയ ഹാട്രിക് അടക്കം 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സ്വപ്നതുല്യ ഓവർ! ബ്രാബോൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ 17–ാം ഓവറിൽ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ ആറാടുകയായിരുന്നു. ‌മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ കരുൺ നായർ നിസ്സാര ക്യാച്ച് നിലത്തിട്ടപ്പോൾ നഷ്ടമായ ഹാട്രിക് പുഷ്പം പോലെ എത്തിപ്പിടിച്ചുള്ള ചെഹലിന്റെ റോയൽ എൻട്രിയാണ് വമ്പൻ റൺചേസിലേക്ക് അനായാസം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൊൽക്കത്തയെ തകർത്തു കളഞ്ഞത്.



17–ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ വെങ്കിടേഷ് അയ്യരെ പുറത്താക്കിയ ചെഹൽ പിന്നീട് ശ്രേയസ് അയ്യർ, ശിവം മവി, പാറ്റ് കമ്മിൻസ് എന്നിവരെ തുടർച്ചയായ പന്തുകളിൽ പുറത്താക്കിയാണ് ഹാട്രിക് തികച്ചത്. പിന്നാലെ 2019 ലോകകപ്പിനിടെ പ്രചരിച്ച വൈറൽ ഫോട്ടോയിലെ പോസ് അനുകരിച്ചാണ് ചെഹൽ ഹാട്രിക് നേട്ടം ആഘോഷിച്ചത്.

കമ്മിൻസിനെ പുറത്താക്കി ഹാട്രിക്ക് തികച്ചതിനു പിന്നാലെ ഫീൽഡിലെ കവർ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ചെഹൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ വീണു കിടന്നുകൊണ്ട് ‘റിലാക്സ്ഡ് മൂഡിൽ’ പോസ് ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ ക്യാമറകളിലേക്കു നോക്കി. 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യ– ശ്രീലങ്ക മത്സരത്തിനിടെ, സഹ താരങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളക്കുപ്പികളുമായി ബൗണ്ടറി ലൈനിനു സമീപം ഇതേ പോസിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെഹലിന്റെ ഫോട്ടോ വൈറൽ ആയിരുന്നു. മത്സരം ചെഹൽ കളിച്ചിരുന്നതുമില്ല. പിന്നാലെ, ചെഹലിന്റെ പോസിനെ ആരാധകരും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഹാട്രിക് നേടിയതിനു ശേഷം ഫീൽഡിൽ പുനരാവിഷ്കരിച്ചത് ഇതേ പോസാണെന്നു മത്സരം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ചെഹൽ പറഞ്ഞു. ‘2019ലെ വൈറൽ പോസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു എന്റെ ആഘോഷം. വലംകയ്യൻ ബാറ്റർമാർക്കെതിരെ ഫുൾ‌ലെങ്തിൽ പന്തെറിയുക എന്നതായിരുന്നു എന്റെ തന്ത്രം’– ചെഹലിന്റെ വാക്കുകൾ. എന്തായാലും രാജസ്ഥാനായുള്ള ചെഹലിന്റെ ആഘോഷവും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

17–ാം ഓവറിൽ ചെഹലിന്റെ ഗൂഗ്ലിയുടെ ഗതി നിർണയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട വെങ്കിടേഷ് അയ്യരെ സഞ്ജു സാംസൺ സ്റ്റംപ് ചെയ്തു പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. 4–ാം പന്തിൽ കൊൽക്കത്ത നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യരെ വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുരുക്കി മത്സരം രാജസ്ഥാന് അനുകൂലമാക്കിയ ചെഹൽ, പിന്നീട് ശിവം മവിയെ റിയാൻ പരാഗിന്റെയും കമ്മിൻസിനെ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ കൈകളിലും എത്തിച്ചാണ് ഐപിഎല്ലിലെ കന്നി ഹാട്രിക് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ 21–ാമത്തെ ഹാട്രിക് ആയിരുന്നു ഇത്. ഹാട്രിക്ക് അടക്കം 5 വിക്കറ്റുകളാണ് മത്സരത്തിൽ ചെഹൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.

