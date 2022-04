കോവിഡ്: ഡൽഹി–പഞ്ചാബ് മത്സരവേദി മാറ്റി

മുംബൈ ∙ കോവിഡ് ബാധ മൂലം ഐപിഎലിൽ ഇന്നു നടക്കേണ്ട ഡൽഹി–പഞ്ചാബ് മത്സരം പുണെയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കു മാറ്റി. ഡൽഹി ക്യാംപിലാണ് വൈറസ് ബാധയുണ്ടായത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓൾറൗണ്ടർ മിച്ചൽ മാർഷ് ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ പോസിറ്റീവായിരുന്നു. ഫിസിയോ പാട്രിക് ഫർഹർട്ട്, മസാജ് തെറപ്പിസ്റ്റ് ചേതൻ കുമാർ, ടീം ഡോക്ടർ അഭിജിത് സാൽവി, സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീം അംഗം ആകാശ് മാനെ എന്നിവരാണ് മറ്റുള്ളവർ. ഇവർ ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റീനിലാണ്. ബ്രാബോൺ സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിൽ ഇന്നു രാത്രി 7.30നാണ് മത്സരം ന‍ടക്കുക. രാവിലെ കളിക്കാരെല്ലാം ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാകണം.



English Summary: IPL 2022: Delhi Capitals Match Against Punjab Kings Moved to Mumbai After Covid Cases