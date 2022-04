മുംബൈ∙ എത്താൻ അൽപം വൈകിപ്പോയെങ്കിലും ഐപിഎല്ലിലെ തുടർച്ചയായ 3–ാം അർധ സെഞ്ചുറിയോടെ റൺ‌വേട്ടക്കാരുടെ മുൻ നിരയിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റർ ഡേവിഡ് വാർണർ ഇപ്പോഴും ‘പൂർണ സന്തോഷവാനല്ല’. ഈ പ്രകടനമൊന്നും പോരെന്നാണു വാർണറുടെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് എന്നതുതന്നെ കാരണം.



പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ, വെറും 30 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ നേടിയ 60 റൺസോടെ ഡൽഹിയെ അതിവേഗം ജയത്തിലെത്തിച്ച ഇന്നിങ്സിനു പിന്നാലെയാണു വാർണറുടെ പ്രതികരണം. ‘ഞാൻ എന്താണു സെഞ്ചുറി അടിക്കാത്തതെന്നാണു കുട്ടികൾക്ക് അറിയേണ്ടത്.

എളുപ്പമല്ലാട്ടോ (ചിരിക്കുന്നു). ഇന്നത്തെ കാലത്ത് 60 കൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. ജോസ് ബട്‌ലർ സെഞ്ചുറി അടിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണു കുട്ടികൾ. എന്താണു ബട്‌ലറെപ്പോലെ പന്ത് അടിച്ചു പറത്താത്തതെന്നാണ് അവർ എപ്പോഴും എന്നോടു ചോദിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊപ്പം മത്സരം കാണാനാകുന്നതുതന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത അനുഭവമാണ്’– വാർണർ പറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബിനെ 115 റൺസിനു ചുരുട്ടിക്കെട്ടിയ ഡൽഹി ബോളർമാരുടെ പ്രകടനത്തെയും വാർണർ പുകഴ്ത്തി. ‘ ബോളർമാരുടെ മികച്ച പ്രകടനമാണഉ ഞങ്ങളുടെ ജോലി അനായാസമാക്കിയത്. റൺ ചേസിൽ പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ ആഞ്ഞടിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. കഴിഞ്ഞ കളിയിലേതിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വിക്കറ്റായിരുന്നു ഇത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെയും മുറിയിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങാനും കളിക്കാനും സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്’– വാർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ പൃഥി ഷായ്ക്കൊപ്പം വാർണർ അതിവേഗം ചേർത്ത 83 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഡൽഹിയുടെ അനായാസ വിജയത്തിനു കളമൊരുക്കിയത്. 20 പന്തിൽ 41 റൺസ് നേടിയതിനു ശേഷമാണു പൃഥ്വി ഷാ പുറത്തായത്.

