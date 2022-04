‘റെയ്ന ജീവിതത്തിലേക്കുവന്നത് ദൈവത്തെ പോലെ; കളിയാക്കുകയാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്’

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മുൻ താരം സുരേഷ് റെയ്ന തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കു കടന്നുവന്നതു ദൈവത്തെപ്പോലെയാണെന്നും തന്റെ കരിയറിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് റെയ്നയാണെന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ യുവ പേസർ കാർത്തിക് ത്യാഗി. 2020 അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പിലെ ഉജ്വല പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ത്യാഗി ഐപിഎല്ലിലും പേരെടുക്കുന്നത്. പിന്നീടു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിലെത്തിയ ത്യാഗിയെ ഇക്കുറി മെഗാ താരലേലത്തിൽ 4 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഹൈദരാബാദ് ടീമിലെടുത്തത്. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡിലിലൂടെയായിരുന്നു തുറന്നുപറച്ചിൽ.



‘ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട്. അണ്ടർ 16 കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം ദൈവത്തെപ്പോലെയാണ് സുരേഷ് റെയ്ന എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കു കടന്നുവന്നത്. കാരണം രഞ്ജി ട്രോഫി ടീമിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ആളുകൾ എന്നെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്.

അണ്ടർ 16 കാലഘട്ടത്തിൽ 7 കളിയിൽ 50 വിക്കറ്റ് വരെ വീഴ്ത്തിയ സമയത്താണ് സിലക്ടർമാർ ആദ്യമായി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. കുറേ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താനായെങ്കിലും ഫൈനലിൽ ഞങ്ങൾ തോറ്റു.

അവിടെനിന്നാണു ഞാൻ ര‍ഞ്ജി ട്രോഫി ക്യാംപിൽ എത്തുന്നത്. പതിനാറു വയസ്സുകാരനായാണ് ക്യാംപിലേക്കുള്ള എന്റെ രംഗപ്രവേശം. മറ്റെല്ലാവരും സീനിയർ താരങ്ങളാണ്. ഒരിക്കൽ സുരേഷ് റെയ്നയും ക്യാംപിലെത്തി. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുകയും നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുകയുമാണു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്.

ഒരിക്കൽ എന്റെ അടുത്തെത്തിയ ശേഷം റെയ്ന ചോദിച്ചു, ടീമിലെ എന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന്. ബോളറാണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ നെറ്റ്സിൽ പന്തെറിയാൻ അവസരം നൽകി. എന്റെ പ്രകടനം കണ്ടതിനു ശേഷം ബോളിങ് ഇഷ്ടമായെന്നു പറ‍ഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ഭാവിയിൽ എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്നു വാഗ്ദാനവും നൽകി. സുരേഷ് റെയ്നയെപ്പോലെ ഒരാൾ എന്റെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നതുതന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം വലിയ കാര്യമായിരുന്നു.

റെയ്ന എന്നെ കളിയാക്കുകയാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. ഞാൻ നന്നായി പന്തെറിയുന്നുണ്ടെന്നു റെയ്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ , ഭാവിയിൽ എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. പിന്നാലെ യുപി രഞ്ജി ടീമിൽ എന്റെ പേരു കണ്ടു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അവിടെനിന്നാണ് എന്റെ രഞ്ജി കരിയർ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീടാണ് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 ടീമിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതും’– ത്യാഗി പറഞ്ഞു.

