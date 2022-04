‘20222ൽ ഞാൻ ഏത് ഐപിഎൽ ടീമിലേക്ക്’; വർഷം പിഴച്ചു: ധവാല്‍ കുൽകർണിക്ക് ട്രോൾ!

മുംബൈ∙ ഐപിഎൽ സീസണിലെ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് ആരാധകർക്കു സൂചന നൽകുന്ന ട്വിറ്റർ സന്ദേശത്തിനിടെ വർഷം തെറ്റിപ്പോയ പേസ് ബോളർ ധവാൽ കുൽകർണിക്ക് ആരാധകരുടെ വക ട്രോൾ മേളം. ‘2022 ഐപിഎല്ലിൽ ഞാൻ ഏതു ടീമിനൊപ്പമാണു പോകുന്നത്’– എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ട്വീറ്റിൽ വർഷത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 2022നു പകരം 20222 ഐപിഎൽ എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെയായിരുന്നു ധവാലിന്റെ ട്വീറ്റ്.



ഒരു അക്കം കൂടിപ്പോയതാണു പ്രശ്നമെങ്കിലും, അധികം വൈകാതെതന്നെ ട്രോളുകളുമായി ആരാധകരും കളം പിടിച്ചു.

2022ൽ ജീവിക്കുന്ന താങ്കൾ ഇനി 20222ലേക്കാണോ പോകാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ആരാധകരിൽ ഒരാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ട്വീറ്റിലെ തെറ്റായ ഹാഷ്ടാഗ് ധവാൽ ഇതുവരെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

അതേ സമയം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണു ധവാലിന്റെ ട്വീറ്റ് എന്ന് ഐപിഎൽ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സീസണിലെ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ധവാൽ മുംബൈയുടെ ഭാഗമാകും. നിർണായക സമയത്ത് ധവാലിന്റെ സേവനം മുംബൈയ്ക്കു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നു രോഹിത് ശർമ പറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നു.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, ഗുജറാത്ത് ലയൺസ് ടീമുകൾക്കായി വിവിധ സീസണുകളിലായി 92 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണു ധവാൽ.

English Summary: Dhawal Kulkarni gets trolled for using wrong hashtag in twitter