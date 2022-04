6,4,2,4; നാല് പന്തിൽ 16 റൺസടിച്ച് കൂൾ ഫിനീഷ്; ‘തല’യെ കുമ്പിട്ടുവണങ്ങി ജഡേജ

മുംബൈ∙ ‘ക്യാപ്റ്റൻ കൂൾ’ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനമുപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഫിനിഷിങ് ശൗര്യത്തിനു മാറ്റുകുറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ‍തിരായ മത്സരത്തിൽ അവസാന ഓവറിൽ ധോണി കൂളായി കാര്യങ്ങൾ ഫിനീഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിനീഷായത് സീസണിലെ ആദ്യ ജയമെന്ന മുംബൈയുടെ മോഹം കൂടിയാണ്. തുടർച്ചയായ ഏഴാം മത്സരത്തിലാണ് മുംബൈ തോൽക്കുന്നത്.

എങ്കിലും ‘തല’ വീണ്ടും ആറാടിയതോടെ ചെന്നൈ ആരാധകരും ധോണി ഫാൻസും ആവേശത്തിലാണ്. നിരവധി താരങ്ങളും എംഎസ്ഡിയെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തി. അവസാന പന്തിൽ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഡഗ്ഔട്ടിലേക്കു നടന്നുവന്ന ധോണിയെ തല കുമ്പിട്ടു വണങ്ങുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ ദൃശ്യവും സമൂഹമാധ്യങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. തലയിൽനിന്നു ക്യാപ് മാറ്റിയശേഷമാണ് ജഡേജ ‘തല’യെ വണങ്ങിയത്. എല്ലാ താരങ്ങൾക്കും ധോണിയോടുള്ള ബഹുമാനാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആരാധകർ പറയുന്നു.

മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ വീരേന്ദർ സേവാഗ്, ആർ.പി.സിങ് തുടങ്ങിയവരും ധോണിയെ പുകഴ്ത്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വിരമിക്കൽ റദ്ദാക്കി ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ധോണി എത്തണമെന്നാണ് അപേക്ഷയെന്നായിരുന്നു ആർ.പി.സിങ്ങിന്റെ ട്വീറ്റ്. ‘ഓം ഫിനീഷായ നമഹഃ, എന്തൊരു ജയം, റൊമ്പ നല്ല’– സേവാഗിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ.

∙ വിസിൽ പോട്!

ജയ്ദേവ് ഉനദ്കട്ട് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ ചെന്നൈയ്ക്കു ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നതു 17 റൺസ്. ആദ്യപന്തിൽ ഡ്വെയ്ൻ പ്രിട്ടോറിയസ് പുറത്ത്. പകരമെത്തിയ ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ നേരിട്ട ആദ്യപന്തിൽത്തന്നെ റണ്ണെടുത്ത് ധോണിക്കു സ്ട്രൈക്ക് നൽകി. 4 പന്തിൽ വേണ്ടതു 16 റൺസ്. ഉനദ്കട്ടിന്റെ അടുത്ത പന്ത് ലോങ് ഓഫിലൂടെ സിക്സർ പറത്തി ധോണി വിജയലക്ഷ്യം ലഘൂകരിച്ചു– 3 പന്തിൽ 10 റൺസ്.

ഓവറിലെ നാലാം പന്ത് ഒരു സ്ലോ ബൗൺസർ. ഫൈൻ ലെഗിലൂടെ പന്ത് ബൗണ്ടറിയിൽ. അടുത്ത പന്തിൽ 2 റൺസ്. അവസാന പന്തിൽ ജയിക്കാൻ 4 റൺസ്. ലെഗ്സ്റ്റംപിനു നേർക്കു വന്ന ഉഗ്രൻ യോർക്കർ. പക്ഷേ, ആ പന്തിനെ അതിനെക്കാൾ മികച്ച ഒരു ഷോട്ടിലൂടെ ഫൈൻ ലെഗിലൂടെ ബൗണ്ടറിയിലേക്കു പായിച്ച് ധോണി ചെന്നൈ ആരാധകർക്കു വിസിൽ പോടാൻ അവസരമൊരുക്കി.

English Summary: MS Dhoni as 'Ultimate Finisher' scripts CSK's stunning last-ball win over MI in IPL