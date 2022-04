‘നെറ്റ്സിൽ പന്തെറിയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യം’: ഒരവസരം പോലും കിട്ടാതെ സാക്കരിയ

മുംബൈ∙ ഡൽഹി ക്യാപ്റ്റിൽസ് ജഴ്സിയിൽ അരങ്ങേറാൻ ചേതൻ സാക്കരിയയ്ക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഐപിഎൽ 15–ാം സീസണിൽ ഡൽഹിയുടെ ഒരു മത്സരത്തിലും സാക്കരിയയ്ക്ക് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി ഐപിഎലിൽ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ ചേതൻ സാക്കരിയയെ 4.2 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ‍‍ഡൽഹി ഇത്തവണ സ്വന്തമാക്കിയത്.

രാജസ്ഥാനായി 14 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 8.19 ഇക്കോണമി റേറ്റിൽ 14 വിക്കറ്റാണ് സാക്കരിയയുടെ സമ്പാദ്യം. ഇതിനു പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഏകദിനത്തിലും രണ്ടു ട്വന്റി20 മത്സരത്തിലും സാക്കരിയ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സി അണിഞ്ഞു. സയീദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി, വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി, രഞ്ജി ട്രോഫി തുടങ്ങിയ ടൂർണമെന്റുകളിലും സാക്കരിയ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ‌

ഐപിഎലിൽ, ഡൽഹി ക്യാപ്റ്റിൽസിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു അവസരം പോലും ലഭിക്കാതിരുന്നത് ആരാധകരെയും ക്രിക്കറ്റ് നിരീക്ഷകരെയും ഒരു പോലെ ഞെട്ടിച്ചു. ഖലീൽ അഹമ്മദിന് അവസരം നൽകാൻ ‍ഡൽഹി തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് ചേതൻ സാക്കരിയ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽനിന്നു പുറത്തായത്.

ഇതെത്തുടർന്നു ‘നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ, ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ബോളർ ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സന്റെ ആത്മകഥയുടെ ഭാഗം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ചേതൻ സാക്കരിയ. ‘ജിമ്മി: മൈ സ്റ്റോറി’ എന്ന ആൻഡേഴ്സന്റെ ആത്മകഥയിലെ വളരെയധികം പ്രചോദനാത്മകമായ ഭാഗമാണ് സാക്കരിയ പങ്കുവച്ചത്.

മത്സരമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നെറ്റ്സിൽ പന്തെറിയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്ന് ആൻഡേഴ്സൻ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിനുശേഷം കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് വിസമ്മതിച്ചതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ആൻഡേഴ്സന്റെ പരാമർശം. ഈ പേജ് പങ്കവച്ചാണ് സാക്കരിയയുടെ ട്വീറ്റ്.

