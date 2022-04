‘ബോളിങ്ങോ? ബാറ്റിങ് എടുക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്?’: ടോസിനുശേഷം ജഡേജയോട് രോഹിത്

മുംബൈ∙ ഐപിഎലിലെ ഈ സീസൺ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനും അത്ര നല്ലതല്ല. ഇരു ടീമുകളും പോയിന്റ് നിലയിൽ അവസാനസ്ഥാനക്കാരാണ്. ചെന്നൈ രണ്ടു മത്സരം മാത്രം വിജയിച്ചപ്പോൾ മുംബൈയ്‌ക്കാകട്ടെ ഇതുവരെ ഒരു മത്സരം പോലും വിജയിക്കാനായിട്ടില്ല. ഇരു ടീമുകളും വ്യാഴാഴ്ച ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ വിജയം ചെന്നൈയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു.

നവി മുംബൈയിലെ ഡിവൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റിനാണ് ചെന്നൈ, മുംബൈയെ തോൽപ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിനു മുൻപ്, ടോസ് വേളയിൽ ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ തമ്മിലുള്ള നർമസംഭാഷണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആരാധകർ ഏറ്റുപിടിച്ചു. ടോസ് നേടിയ ചെന്നൈ ക്യാപ്റ്റൻ രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഫീൽഡിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ടിവി അവതാരകനോട് സംസാരിച്ചശേഷം മടങ്ങിയ ജഡേജയെ, മുംബൈ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ തടയുകയായിരുന്നു.

‘ബോളിങ്ങോ? ബാറ്റിങ് എടുക്കുമെന്നല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത്?’– ചിരിച്ചുകൊണ്ട് രോഹിത് ജഡേജയോട് രോഹിത് ചോദിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാല പൊട്ടിച്ചിരിയോടെ ജഡേജ നടന്നുനീങ്ങി. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായ രോഹിത്തും ടീമിലെ മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർമാരിലൊരായ ജഡേജയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദസംഭാഷണം ആരാധകരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

മത്സരത്തിൽ രണ്ടു മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ചെന്നൈ ഇറങ്ങിയത്. മൊയീൻ അലി, ക്രിസ് ജോർദാൻ എന്നിവർക്കു പകരം ഡ്വെയ്ൻ പ്രിട്ടോറിയസ്, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ എന്നിവർ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. മുംബൈ ടീമിൽ മൂന്നു മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. റിലേ മെറെഡിത്ത് മുംബൈയ്‌ക്കു വേണ്ടിയും ഹൃത്വിക് ഷോക്കീൻ ഐപിഎലിലും അരങ്ങേറി. ‍ഡാനിയൽ സാംസ് ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തി.

