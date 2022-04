നോബോൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങുപോരൂ; ബാറ്റർമാരെ തിരിച്ചുവിളിച്ച് പന്ത്, വിവാദം!– വിഡിയോ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 15–ാം സീസണിലെ ആദ്യ വിവാദം നോബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് – ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് മത്സരത്തിലാണ് നോബോളിനെച്ചൊല്ലി വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറിൽ രാജസ്ഥാൻ താരം ഓബദ് മക്കോയ് എറിഞ്ഞ പന്ത് നോബോൾ വിളിക്കാതിരുന്ന അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഡൽഹി ടീം രംഗത്തെത്തിയതാണ് മത്സരത്തിന് വിവാദഛായ നൽകിയത്. തുടർന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നായകൻ ഋഷഭ് പന്ത് ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ബാറ്റർമാരെ തിരികെ വിളിച്ചത് വിവാദം കടുപ്പിച്ചു. ടീമിന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ പന്ത് സഹപരിശീലകനായ പ്രവീൺ ആംറെയെ മൈതാനത്തേക്ക് പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

സീസണിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ കണ്ടെത്തിയിട്ടും രാജസ്ഥാനെ വിറപ്പിച്ച പ്രകടനമാണ് വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡൽഹി പുറത്തെടുത്തത്. അവസാന ഓവറിൽ വിജയത്തിലേക്ക് 36 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെ റൂവ്മൻ പവൽ രാജസ്ഥാന്റെ ഓബദ് മക്കോയ്‌ക്കെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണമാണ് മത്സരം ആവേശകരമാക്കിയത്. ആദ്യ മൂന്നു പന്തിൽ സിക്സർ നേടിയാണ് പവൽ മത്സരം ആവേശകരമാക്കിയത്. ഇതിൽ മൂന്നാം പന്ത് നോബോളായിരുന്നുവെന്ന് വാദിച്ച് ഡൽഹി താരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയതാണ് മത്സരത്തിന് വിവാദച്ചുവ നൽകിയത്.

പന്തിന്റെ ഉയരമായിരുന്നു പ്രശ്നം. അംപയർ നോബോൾ പരിശോധിക്കാൻ തയാറാകാതെ വന്നതോടെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹി താരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിനു പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇരിപ്പിടത്തിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ബൗണ്ടറി ലൈനിന് അരികിലേക്കു വന്ന പന്ത്, അംപയർമാരോടു കയർക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. മുൻപ് മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ചെയ്തതുപോലെ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും പകരം സഹപരിശീലകൻ പ്രവീൺ ആംറെയെ അംപയർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചാണ് പന്ത് തന്റെ വിയോജിച്ചും അതൃപ്തിയും പ്രകടമാക്കിയത്.

അംപയർമാർ വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് വന്നതോടെ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന റൂവ്മൻ പവൽ, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവരെ തിരികെ വിളിക്കാനും പന്ത് തുനിഞ്ഞു. ബൗണ്ടറിക്കരികെ നിന്ന് തിരിച്ചുപോരാൻ ഇരുവരോടും പന്ത് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. മുഖ്യ പരിശീലകൻ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിന്റെ അഭാവത്തിൽ സഹപരിശീലകൻ ഷെയ്ൻ വാട്സൻ ഇടപെട്ടാണ് പന്തിനെയും സഹതാരങ്ങളെയും ശാന്തരാക്കിയത്. ഡൽഹി താരങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനു കാരണമായ മൂന്നാം പന്ത് നോബോളാണോയെന്നു പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ കളി തുടരുകയും ചെയ്തു.

നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ലഭിച്ച ഓബദ് മക്കോയ് അവസാന മൂന്നു പന്തിൽ വഴങ്ങിയത് വെറും രണ്ടു റൺസ്. അവസാന പന്തിൽ റൂവ്മൻ പവലിന്റെ നിർണായക വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി. നോബോളിന്റെ പേരിലുണ്ടായ വിവാദം ഡൽഹിയെ തുണച്ചില്ലെന്ന് വ്യക്തം. ഹാട്രിക് സിക്സ് വഴങ്ങി സമ്മർദ്ദത്തിലായ മക്കോയ്‌ക്കും രാജസ്ഥാനും മനഃസാന്നിധ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആവോളം സമയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

