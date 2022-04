പന്തിനും ഠാക്കൂറിനും കനത്ത പിഴ; ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടിയ ആംറെയ്ക്ക് പിഴ, വിലക്ക്!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) മത്സരത്തിനിടെ അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ ‘പ്രകടന’ങ്ങളുടെ പേരിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നായകൻ ഋഷഭ് പന്തിനും സഹപരിശീലകൻ പ്രവീൺ ആംറെയ്ക്കും മാച്ച് ഫീയുടെ 100 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തി ബിസിസിഐ. ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരുവരുടെയും മാച്ച് ഫീ പൂർണമായും പിഴയൊടുക്കാൻ ബിസിസിഐ വിധിച്ചത്. ഇവർക്കൊപ്പം പ്രതിഷേധിച്ച ഡൽഹി താരം ഷാർദുൽ ഠാക്കൂറിന് മാച്ച് ഫീയുടെ 50 ശതമാനവും പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പന്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങിയ സഹപരിശീലകൻ പ്രവീൺ ആംറെയ്ക്ക് ഒരു മത്സരത്തിൽനിന്ന് വിലക്കുമുണ്ട്. അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പന്ത് ബാറ്റർമാരെ തിരികെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കടുത്ത വിമർശനത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. തുടർന്ന് സഹപരിശീലകൻ ഷെയ്ൻ വാട്സൻ ഇടപെട്ടാണ് പന്തിനെ ശാന്തനാക്കിയത്. മത്സരശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹി ടീമിന്റെ പ്രതികരണം മോശമായിപ്പോയെന്ന് വാട്സൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പന്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ടീമിന്റെ അതൃപ്തി അംപയർമാരെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ പ്രവീൺ ആംറെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടിയതിനെയും വാട്സൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പ്രവീൺ ആംറെയെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ശരിയായ നടപടിയായിരുന്നില്ലെന്ന് പിന്നീട് ഋഷഭ് പന്തും സമ്മതിച്ചു. ആ നിമിഷത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അതെന്നായിരുന്നു പന്തിന്റെ വിശദീകരണം. ‘തീർച്ചയായും ആ നീക്കം ശരിയായില്ല. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾക്കെതിരായ അംപയറിന്റെ തീരുമാനവും ശരിയായിരുന്നില്ല. ആ നിമിഷത്തെ ആവേശത്തിൽ സംഭവിച്ചുപോയതാണ്’ – പന്ത് പറഞ്ഞു.

അവസാന ഓവറിൽ ഡൽഹിക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് 36 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെ റൂവ്മൻ പവൽ രാജസ്ഥാന്റെ ഓബദ് മക്കോയ്‌ക്കെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണമാണ് മത്സരം ആവേശകരമാക്കിയത്. ആദ്യ മൂന്നു പന്തിൽ സിക്സർ നേടിയാണ് പവൽ മത്സരം ആവേശകരമാക്കിയത്. ഇതിൽ മൂന്നാം പന്ത് നോബോളായിരുന്നുവെന്ന് വാദിച്ച് ഡൽഹി താരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയതാണ് മത്സരത്തിന് വിവാദച്ചുവ നൽകിയത്. പന്തിന്റെ ഉയരമായിരുന്നു പ്രശ്നം. അംപയർ നോബോൾ പരിശോധിക്കാൻ തയാറാകാതെ വന്നതോടെ ഡൽഹി നായകൻ ഋഷഭ് പന്ത് ബാറ്റർമാരെ തിരിച്ചുവിളിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അവസാന മൂന്നു പന്തിൽ രണ്ടു റൺസ് വഴങ്ങി പവലിനെ പുറത്താക്കിയാണ് മക്കോയ് രാജസ്ഥാന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.



