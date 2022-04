സഞ്ജു തർക്കത്തിനില്ല; പകരം ബോളറെ ‘കൂളാക്കി’ ശരിക്കും നായകനായി, കളിയും ജയിച്ചു!

മുംബൈ∙ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച നോബോൾ വിവാദം യഥാർഥത്തിൽ ഗുണം ചെയ്തത് എതിരാളികളായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്? മത്സരത്തിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും അവർക്കായി 20–ാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്ത ഓബദ് മക്കോയും കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നോബോൾ വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. ഹാട്രിക് സിക്സ് വഴങ്ങി എത്തും പിടിയും കിട്ടാതെ ഉഴറിനിന്ന രാജസ്ഥാൻ ടീമിനും ഓബദ് മക്കോയ്ക്കും സമ്മർദ്ദമകറ്റി മനഃസാന്നിധ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ലഭിച്ചുവെന്നതാണ് വിവാദം കൊണ്ടുണ്ടായ ‘ഗുണം’!

കളത്തിലും പുറത്തുമായി ഋഷഭ് പന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നോബോളിനായി വാദിച്ചും തർക്കിച്ചും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് സ്വയം സമ്മർദ്ദത്തിലേക്കു വഴുതുമ്പോൾ, ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നടുക്ക് ഹാട്രിക് സിക്സ് വഴങ്ങിയ ബോളറുടെ സമ്മർദ്ദമയച്ച് അവസരം മുതലെടുക്കുകയായിരുന്നു സഞ്ജു സാംസണും സംഘവും. ഗ്രൗണ്ടിൽ തർക്കം നടക്കുമ്പോൾ എതിർ ടീം ക്യാപ്റ്റനായിട്ടും സഞ്ജു അതിൽ ഇടപെടാനേ പോയില്ല. പകരം ഹാട്രിക് സിക്സ് വഴങ്ങിയ ബോളറുടെ അടുത്തെത്തി സംസാരിച്ചു. മറുവശത്ത് ജോസ് ബട്‍ലറും യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഡൽഹി താരങ്ങളെ ‘നേരിട്ടു’. ഇക്കാര്യം മത്സരശേഷം സഞ്ജു സാംസൺ തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തു.

‘‘അത് ഒരു ഫുൾടോസ് പന്തായിരുന്നു. പക്ഷേ, ബാറ്റിങ് ടീം സ്വാഭാവികമായും നോബോളിനായി വാദിച്ചു. അംപയർ അനുവദിച്ചില്ല. ഈ സമയം ഞങ്ങളെല്ലാം ഓബദ് മക്കോയ്ക്ക് ചുറ്റിലും നിന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദമയച്ച് മുഖത്ത് സന്തോഷം കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു ശ്രമം. മൂന്നു സിക്സ് വഴങ്ങിയശേഷം തിരിച്ചുവരുന്നത് ഒരു ബോളറെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര അനായാസമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അവസാന ഓവറിൽ തന്ത്രങ്ങളിൽ ചില മാറ്റം ആവശ്യമായിരുന്നു. ബോളർക്ക് മനഃസാന്നിധ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും സമയം വേണ്ടിയിരുന്നു. അവസാന മത്സരവും കടുത്ത സമ്മർദ്ദമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഇത്തവണയും പവലിന്റെ സിക്സറുകളോടെ ഞങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലായി. ശാന്തമായി കളിക്കാരെ വിശ്വസിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

‌ഓബദ് മക്കോയ് 20–ാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദമത്രയും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനായിരുന്നു. കാരണം പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ ബോൾ ചെയ്ത 19–ാം ഓവറിൽ അവർക്ക് ഒറ്റ റൺ പോലും നേടാനായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാന ഓവറിൽ ഡൽഹിക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് 36 റൺ‌സ് വേണ്ടിയിരിക്കെ, രാജസ്ഥാൻ അനായാസം വിജയിക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പവലിന്റെ ഹാട്രിക് സിക്സ് പിറന്നത്. ആ പോക്കുപോയാൽ പവൽ ആറു പന്തും സിക്സറടിക്കുമെന്ന് കടുത്ത രാജസ്ഥാൻ ആരാധകർക്കുപോലും തോന്നിയ നിമിഷം.

ആ സമയത്താണ് നോബോൾ വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. ഫലത്തിൽ ഹാട്രിക് സിക്സർ നേടി മിന്നുന്ന ഫോമിലായിരുന്ന പവലിന്റെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടമായി എന്നതാണ് ആ വിവാദം കൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റം. നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ എല്ലാം കലങ്ങിത്തെളിഞ്ഞ് മത്സരം പുനരാരംഭിക്കുമ്പോഴേക്കും പവൽ പുതിയൊരാളായിരുന്നു. ഹാട്രിക് സിക്സ് വഴങ്ങിയ മക്കോയും! ഫലം, അടുത്ത മൂന്നു പന്തിൽ രണ്ടു റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത മക്കോയ് പവലിന്റെ നിർണായക വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി രാജസ്ഥാനെ വിജയത്തിലേക്കു കൈപിടിച്ചു!

