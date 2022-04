2017ൽ 49നു പുറത്ത്, ഇപ്പോള്‍ 68: ബാംഗ്ലൂരിന് വീണ്ടും ഏപ്രിൽ 23ന്റെ ‘പണി’; കോലി മാത്രം സാക്ഷി!

മുംബൈ∙ ‘ഏപ്രിൽ 23’ന്റെ ശാപം ബാംഗ്ലൂരിനെ വിടാതെ പിന്തുടരുകയാണോ? സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ വെറും 68 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായ ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ഐപിഎല്ലിലെ അവരുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 2–ാമത്തെ സ്കോറാണ് കുറിച്ചത്.

കൃത്യം 5 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്, മറ്റൊരു ഏപ്രിൽ 23ൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോറിന് പുറത്തായത്. വെറും 49 റൺസിനായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ അന്ന് ഓൾഔട്ടായത്. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏതൊരു ടീമിന്റെയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോറും ഇതുതന്നെ.

എന്നാൽ ഇതേ തീയതിയിൽ അവിസ്മരണീയമായ മറ്റൊരു നേട്ടം കൈവരിച്ചതിന്റെ ക്രെഡിറ്റും ബാംഗ്ലൂരിനു മാത്രം സ്വന്തമാണ്. 2013 ഏപ്രിൽ 23നാണ് ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറും ബാംഗ്ലൂർ സ്വന്തമാക്കിയത്. പുണെ വോറിയേഴ്സ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ 5 വിക്കറ്റിന് 263 റൺസാണ് ബാംഗ്ലൂർ അന്ന് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 66 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 175 റൺസ് അടിച്ച യൂണിവേഴ്സ് ബോസ് ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിന്റെ മാരക പ്രഹരശേഷിയാണ് അന്ന് ബാംഗ്ലൂരിനെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.

എന്നാൽ പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഏപ്രിൽ 23 എന്ന തീയതി ബാംഗ്ലൂരിന് അത്ര രാശിയല്ല. ഈ 3 കളികളിയും ബാംഗ്ലൂർ ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരേയൊരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളു. മുൻ നായകൻ വിരാട് കോലി. 2013ൽ ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഉയർന്ന സ്കോർ ബാംഗ്ലൂർ സ്വന്തമാക്കിയ മത്സരത്തിൽ 11 റൺസാണു കോലി നേടിയത്. പിന്നീട് 49 റൺസിനും 68 റൺസിനു ബാംഗ്ലൂർ ഓൾഔട്ടായ 2 മത്സരങ്ങളിലും കോലി പുറത്തായത് നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെയും. ബാംഗ്ലൂർ ആരാധകർ മാത്രമല്ല, വിരാട് കോലിയും ഏറ്റവും അധികം മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീയതിയും ഇതുതന്നെയായിരിക്കും.

എന്തായാലും കുറഞ്ഞ സ്കോറിൽ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ബാംഗ്ലൂരിനെ ‘കനത്ത’ ഭാഷയിൽ ട്രോളുകയാണ് ആരാധകർ. ഏപ്രിൽ 23 ബാംഗ്ലൂരിന് കരിദിനമാണെന്നും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോറിനു പുറത്താകാതിരുന്നതുതന്നെ വലിയ കാര്യമെന്നും ഒട്ടേറെ ആരാധകർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

4 ഓവറിൽ 25 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പേസർ മാർക്കോ ജാൻസെന്റെ ആദ്യ സ്പെല്ലാണ് ഞായറാഴ്ച ബാംഗ്ലരിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞത്. ഉമ്രാൻ മാലിക് (19–1), ടി. നടരാജൻ (10–3) എന്നിവരുടെ പിന്തുണ കൂടിയായതോടെ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ കാര്യം അതിവേഗം തീരുമാനമായി.

