2 തവണ റണ്ണൗട്ട്, 2 ഗോൾഡൻ ഡക്ക്: കോലി വികാരം; ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു നിറയുകയാണ്’

മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ ഐപിഎൽ സീസണിലെ റൺ വരൾച്ച ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ കണ്ണു നിറയ്ക്കുന്നതാണെന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഞായറാഴ്ച നടന്ന കളിയിൽ, നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ കോലി പുറത്തായിരുന്നു. കോലി എഡ്ജ് ചെയ്ത മാർക്കോ ജാൻസെന്റെ ബോൾ 2–ാം സ്ലിപ്പിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഏയ്ഡൻ മാർക്രം പിടികൂടുകയായിരുന്നു.



ഐപിഎൽ സീസണിൽ തുടർച്ചയായ 2–ാം മത്സരത്തിലാണു കോലി നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ പുറത്താകുന്നത്. ലക്നൗവിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരത്തിലും കോലി നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയുടെ ദുഷ്മന്ത ചമീരയായിരുന്നു ബോളർ. 2017ൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരെയും കോലി ഗോൾഡൻ ഡക്കായിരുന്നു. നേഥൻ കൂൾട്ടർനൈലായിരുന്നു അന്നു ബോളർ. ബാംഗ്ലൂർ– ഹൈദരാബാദ് മത്സരം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ, യുട്യൂബ് ചാനലിയൂടെ ചോപ്ര നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഇങ്ങനെ,

‘വിരാട് കോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തുചെയ്യും എന്നതാണു ചോദ്യം. കോലി എപ്പോഴാണു റൺസ് നേടുക, അതോ കോലി റൺസ് നേടുമോ? തുടർച്ചയായ 2 ഗോൾഡൻ ഡക്കുകൾ, സീസണിൽ കോലി 2 തവണ റണ്ണൗട്ടായി. ഇതു കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു നിറയുകയാണ്.

ധോണി, രോഹിത്, കോലി എന്നിവർ ആരാധകരുടെ വികാരമാണ് എന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. കോലിയുടെയും രോഹിത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ആരാധകർക്കു സഹാനുഭൂതിയുണ്ട്. വരും മത്സരങ്ങളിൽ ഇരുവരും നന്നായി കളിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ ഇരുവർക്കും മോശം സമയമാണ്’– ചോപ്ര പറഞ്ഞു. 2022 സീസണിൽ 17.00 ശരാശരിയിൽ 119 റൺസാണു കോലിയുടെ സമ്പാദ്യം. 16.28 ശരാശരിയിൽ 114 റൺസാണു രോഹിത് ഇതുവരെ നേടിയത്.

‘ജാൻസെൻ കയറ്റി എറിഞ്ഞ പന്തിലാണു കോലി പുറത്തായത്. പഴയ വിരാട് കോലിയായിരുന്നു ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്കിൽ സ്ട്രെയ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കളിച്ചതിനു ശേഷം അതേ പോസിൽ അൽപ നേരം കൂടി കോലി നിന്നേനെ. പക്ഷ ഇവിടെ പാദചലനം തെറ്റി, പന്ത് ബാറ്റിലുരസി, പുറത്തായി’– ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം, ഹൈദരാബാദിനെതിരായ മത്സരത്തിനു ശേഷം കോലിക്കു പിന്തുണയുമായി ബാംഗ്ലൂർ മുഖ്യ പരിശീലകൻ സഞ്ജയ് ബംഗാർ എത്തി. ‘ബാംഗ്ലൂരിനായി മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുള്ള ആളാണു കോലി. എല്ലാ താരങ്ങളും ഒരിക്കൽ മോശം ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകും. വളരെ നന്നായിത്തന്നെയാണു കോലി സീസൺ തുടങ്ങിയത്. പുണെയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വിജയ റൺ നേടുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുവരെ കോലി എത്തി. പിന്നീടാണ് റണ്‍ഔട്ടുകളും എഡ്ജും തിരിച്ചടിയായത്.

കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കോലിയുടെ വരുതിയിൽത്തന്നെയാണ്. ഫിറ്റ്നെസ് നിലവാരം വളരെ മികച്ചതാണ്. സമ്മർദത്തിന് അടിപ്പെടുന്നില്ല, മികച്ച രീതിയിൽത്തന്നെയാണ് കോലിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം’– ബംഗാർ പറഞ്ഞു.

