മുംബൈ∙ ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനൊപ്പം, അവരുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഇഷൻ കിഷനെയും കഷ്ടകാലം വിടാതെ പിന്തുടരുകയാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ. ബാറ്റിങ്ങിലെ മോശം ഫോമിനെക്കാളേറെ, ഇഷന്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് തന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതെന്നു ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.



ലക്നൗവിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 20 പന്തിൽ 8 റൺസെടുത്ത ഇഷൻ തീർത്തും ദൗർഭാഗ്യകരമായ രീതിയിലാണു പുറത്തായത്. രവി ബിഷ്ണോയിയുടെ പന്ത് ഇഷന്റെ ബാറ്റിൽ എഡ്ജ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ക്വിന്റൻ ഡി കോക്കിന്റെ ഷൂസിൽ ഇടിച്ച് ഉയർന്ന് ഒന്നാം സ്ലിപ്പിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്തിരുന്ന ജെയ്സൻ ഹോൾഡറുടെ കൈകളിലേക്കാണ് എത്തിയത്. ഹോൾഡർ പന്ത് ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ക്യാച്ച് സംബന്ധിച്ചുള്ള 3–ാം അംപയറുടെ അന്തിമ തീരുമാനം വരുന്നതിനു മുന‍പുതന്നെ ഇഷൻ ഗാലറിയിലേക്കു നടന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പുനപ്പരിശോധന നടക്കുന്നതിനാൽ ഫീൽഡ് അംപയർ ഇഷനെ തടയുകയായിരുന്നു. വൈകാതെ ഇഷാൻ ഔട്ട് തന്നെയെന്നു 3–ാം അംപയറും വിധിച്ചു.

‘കഷ്ടകാലത്തിലൂടെയാണ് ഇഷൻ കടന്നുപോകുന്നത്. കഷ്ടകാലം പിന്തുടരുന്നതിനാലാണ് അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിനു പോലും കാത്തുനിൽക്കാതെ ഇഷൻ നടന്നു തുടങ്ങിയത്. കഷ്ടകാലത്തിൽനിന്ന് ഏതു വിധേനയും പുറത്തുകടന്നാൽ മതി ചിന്തയായിരുന്നിരിക്കണം ഇതിനു പിന്നിൽ എന്നാണു കരുതുന്നത്. സാധാരണ ഗതിയിൽ നന്നായി എഡ്ജ് ചെയ്ത പന്ത് ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്താൽപ്പോലും ബാറ്റർ‌മാർ ക്രീസിൽത്തന്നെ നിൽക്കാനാണു താൽപര്യപ്പെടുന്നത്. അതേ സമയത്താണ് ഇഷാൻ വെറുതേ നടന്നകന്നത്. ഇതു നിശ്ചയമായും അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്’– ലക്നൗവിനെതിരായ മത്സരത്തിനു ശേഷം ഗാവസ്കർ പ്രതികരിച്ചു.

ഷോട്ട് ലെങ്ത് ബോൾ കളിക്കുന്നതിലെ ഇഷന്റെ പരിമിതി ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നടക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വിക്കറ്റുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു. ‘കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഷോട്ട് ബോൾ ഹെൽമെറ്റിൽ പതിച്ചത് ഇഷനെ തകർത്തു കളഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് ശുഭസൂചനയല്ല. കാരണം മികച്ച ബൗൺസുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിലെയോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെയോ വിക്കറ്റുകളിൽ ഇഷന് യാതൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല.

ഹെഡ്‌ലൈറ്റിനു മുന്നിൽപ്പെട്ട മുയലിന്റെ അവസ്ഥയിലാകും ഇഷൻ. ഏതൊരു പേസറും കൊതിക്കുന്ന വിക്കറ്റുകളാണ് അവിടങ്ങളിൽ. ഇഷൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നതു പോലെ അവിടെ അരും പന്തു കയറ്റി എറിയില്ല. അരയ്ക്കു താഴെ വരുന്ന പന്തുകൾ ഇഷൻ അടിച്ച് അകറ്റും. പക്ഷേ, അരയ്ക്കു മുകളിൽ വരുന്ന പന്തുകൾ നേരിടാൻ ഇഷൻ വളരെ അധികം പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ’– മത്സരത്തിനു ശേഷം ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

English Summary: 'In Australia, he'll be like a rabbit caught in headlights': Gavaskar slams MI star's 'miserable' batting in LSG game