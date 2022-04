‘ജഡേജയ്ക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിക്കാന്‍ കെൽപുണ്ട്; യുവാക്കൾ ഇതിനായി കൊതിക്കും, ഉറപ്പ്’

മുംബൈ∙ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ നയിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യമുണ്ടെന്ന് സഹ താരം അമ്പാട്ടി റായുഡു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് റായുഡുവിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ. എം.എസ്. ധോണിയെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ പകരക്കാരനായി ചുമതലയേറ്റെടുക്കുക എന്നതു ജഡേജയെപ്പോലെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണെന്നും എന്നാൽ പരിചയസമ്പത്ത് ജഡേജയ്ക്ക് അനുകൂല ഘടകമാണെന്നും റായുഡു പറഞ്ഞു.

‘ധോണിയുടെ വിടവു നികത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ, ജഡേജയുടെ ഉള്ളിൽ നേതൃപാടവം ഉണ്ട്. മഹിഭായ്‌യുടെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാവും എന്നതും പിന്തുണയുമായി ധോണി മൈതാനത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നതും ജഡേജയ്ക്കുള്ള അധിക ബഹുമതികളാണ്.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജഡേജ മെച്ചപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ചെന്നൈയെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയെത്തന്നെ നയിക്കാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം ജഡേജയ്ക്ക് ഉണ്ട്.

മഹിഭായ്‌ ചെയ്യുന്നതുപോലെ മറ്റൊരു താരവും ചെയ്തു ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യക്കാരോ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരോ ധോണിയെപ്പോലെ ഒരു താരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല, ഇനി കാണുമെന്നും.

അതേ സമയം, മാറ്റം എന്നത് അനിവാര്യമാണെന്നും ഓർക്കണം. വരും വർഷങ്ങളിൽ ചെന്നൈ ടീമിൽ യുവാക്കൾ കൂട്ടമായെത്തും. ജഡേജയെപ്പോലെ ഒരു യുവ നായകനു കീഴിൽ കളിക്കാനാകും എന്നത് അവർക്ക് പകരം വയ്ക്കാനാകാത്ത അനുഭവം ആയിരിക്കും. ക്യാപ്റ്റന്റെ അതേ ഉത്തരവാദിത്തമാകും ടീമിലെ മറ്റു താരങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുക. ജഡേജയും ചെന്നൈ ടീമും കൃത്യമായ ട്രാക്കിലാണെന്നാണു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

ജഡേജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെന്നൈ വമ്പൻ ജയങ്ങൾതന്നെ കൈവരിക്കും’– റായുഡു പറഞ്ഞു. ഐപിഎല്ലിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെ ഇന്നാണ് ചെന്നെയുടെ അടുത്ത മത്സരം. പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കാൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും ജയം അനിവാര്യമാണ്.

