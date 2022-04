‘ബുമ്രയ്ക്ക് ആക്രമണോത്സുകത കുറവ്; കൂടുതൽ അപകടകാരി ഷഹീൻ അഫ്രീദി’

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ സമകാലിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉജ്വല പേസർമാരെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന താരങ്ങളായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി എന്നിവരെ താരതമ്യം ചെയ്ത് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ പേസർ അക്വിബ് ജാവേദ്. ബുമ്ര സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന പേസർ ആണന്നും എന്നാൽ ഷഹീൻ അഫ്രീദിയുടെ അത്രയും അപകടകാരിയല്ല എന്നുമാണു 1992ൽ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ജയിച്ച ടീമിൽ അംഗം കൂടിയായിരുന്ന അക്വിബ് ജാവേദ് പാക്ക്ടിവി.ടിവിയോട് പറഞ്ഞത്.

‘കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി പാക്കിസ്ഥാൻ പേസർ ഹാരിസ് റൗഫ് ബോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു നോക്കൂ. ലോകത്തുതന്നെ ശരാശരി ബോളിങ് വേഗം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള താരമായിരിക്കും ഹാരിസ് റൗഫ്. ആക്രമണോത്സുകതയിലും ഹാരിസ് വളരെ മുന്നിലാണ്.

പന്തറിയാനായി ഹാരിസ് ഓടിയെത്തുമ്പോൾത്തന്നെ ബാറ്റർക്ക് ആക്രമണോത്സുകത പിടികിട്ടും. ഇത്തരം ശരീരഭാഷയുള്ള ബോളർമാരുടെ കളിയാണ് ആരാധകർ ആസ്വദിക്കുന്നത്.

ഇനി ഷഹീൻ അഫ്രീദിയുടെ കാര്യമെടുക്കാം. ഷഹീന്റെ കരിയർ ഗ്രാഫ് ഉയർന്നു വരികയാണ്. അതേ സമയം ബുമ്രയുടെ കരിയർ ഗ്രാഫ് ഒരേ നിലയിൽത്തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ട്വന്റി20യിലും, ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റിലും ഷഹീന്റെയത്ര അപകടകരമായ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ ബുമ്രയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഷഹീൻ അഫ്രീദി, ഹാരിസ് റൗഫ്, ഷദാബ് ഖാൻ, ബാബർ അസം, മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ എന്നിവരുടെ പ്രകടന മികവു കൊണ്ടാണ് അടുത്ത കാലത്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറെ മുന്നേറ്റം കൈവരിച്ചത്’– ജാവേദ് പറഞ്ഞു. ഐസിസിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച താരത്തിനുള്ള സർ ഗർഫീൽഡ് സോബേഴ്സ് പുരസ്കാരം 2021ൽ സ്വന്തമാക്കിയ താരമാണു ഷഹീൻ അഫ്രീദി. കഴിഞ്ഞ വർഷം 36 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ 22.20 ശരാശരിയിൽ 78 വിക്കറ്റുകളാണ് ഷഹീൻ വീഴ്ത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിച്ചതിൽ നിർണായകമായതും ഷഹീൻ അഫ്രീദിയുടെ പ്രകടനമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ 3 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം അടക്കം, 6 കളിയിൽ 7 വിക്കറ്റാണ് ഷഹീൻ സ്വന്തമാക്കിയത്.

156 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ 303 വിക്കറ്റുകളാണ് ഇതുവരെ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര സ്വന്തമാക്കിയത്.

