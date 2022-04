‘പൊള്ളാർഡിലും നല്ല ബാറ്റിങ് ഉനദ്കട്ട്; ഇഷനു പന്തിൽ ബാറ്റ് കൊള്ളിക്കാൻപോലും ആകുന്നില്ല’

മുബൈ∙ ഐപിഎല്ലിലെ തുടർതോൽവികളിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരുടെ ‘കുത്ത്’. ബോളിങ്ങ് വിഭാഗത്തിന്റെ പരാജയം മാത്രമല്ല, പവർ ഹിറ്റർമാരുടെ മോശം പ്രകടനവും മുംബൈയുടെ തുടർ തോൽവികൾക്കുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ‌ ഓപ്പണറും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണു പ്രതികരണം.



‘കെയ്റൻ പൊള്ളാർഡിന്റെ ബാറ്റിനു ബോളിനെ പ്രഹരിക്കാനാകുന്നില്ല. ഇനി അടിച്ചാൽത്തന്നെ, ഒരു പന്തിൽ ഒരു റൺ എന്ന നിലയ്ക്കാണു സ്കോറിങ്. പലപ്പോഴും പൊള്ളാർഡിനെക്കാൾ നന്നായി പന്തിനെ പ്രഹരിക്കുന്നത് ജെയ്ദേവ് ഉനദ്കട്ടാണെന്നു തോന്നും. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ യാഥാർഥ്യം ഇതാണ്’– ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

വിൻഡീസ് ഓൾറൗണ്ടർ കെയ്റൻ പൊള്ളാർഡിന്റെതിനു സമാനമായ ഫോം നഷ്ടമാണു മുംബൈ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഇഷൻ കിഷനെന്നും ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ഇഷൻ കിഷന്റെ ബാറ്റ് പന്തിൽ കൊള്ളുന്നതേയില്ല. ഒരു താരത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഇത്രയധികം താഴുമെന്നതു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇഷൻ ബാറ്റിങ്ങിൽ തപ്പിത്തടയുന്നതു കാണുമ്പോൾ കരിച്ചിൽവരും. ഇഷന്‍ തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇഷന്റെ നിർഭാഗ്യകരയമായ പുറത്താകൽ കൂടിയായപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പരിസമാപ്തിയിലെത്തി. രോഹിത് ശർമ വളരെ നന്നായി കളിച്ചു. പക്ഷേ വളരെ മോശം ഷോട്ടിലൂടെയാണു രോഹിത് പുറത്തായത്.

ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മുംബൈ കളിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം. ആരാധകരുടെ പിന്തുണയും മുംബൈയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ജയം മാത്രം അകന്നു നിൽക്കുന്നു. മുൻ വർഷങ്ങളിലെപ്പോലെ അത്ര കരുത്തുറ്റ ടീം അല്ല മുംബൈ എന്നതു സമ്മതിക്കുന്നു. ഭാഗ്യം എന്നതും അവർക്കൊപ്പമല്ല. എന്താണു സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നതുമില്ല’– ചോപ്രയുടെ വാക്കുകൾ.

സീസണിൽ കടുത്ത റൺ വരൾച്ചയാണ് ഇഷൻ കിഷൻ, കെയ്റൻ പൊള്ളാർഡ് എന്നീ താരങ്ങള്‍ നേരിടുന്നത്. ടൂർണമെന്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഭേദപ്പെട്ട ഇന്നിങ്സുകൾ കളിക്കാൻ ഇഷനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം പൊള്ളാർഡ്, രോഹിത് ശർമ എന്നിവരുടെ സീസണിലെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി ഇരുപതിൽ താഴെയാണ്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ ശനിയാഴ്ചയാണ് മുംബൈയുടെ അടുത്ത മത്സരം.

English Summary: "It seems Jaydev Unadkat is hitting more than him" - Aakash Chopra on Kieron Pollard's knock for Mumbai Indians in IPL 2022 match vs LSG