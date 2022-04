‘ഞാൻ പാക്ക് ക്യാപ്റ്റനായതിൽ കടുത്ത ദേഷ്യം; അക്രവും വഖാറും മിണ്ടില്ലായിരുന്നു’

ഇസ്‌‍‌ലാമാബാദ്∙ താൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആയത് ടീമിലെ മുതിർന്ന പേസർമാരായ വസീം അക്രം, വഖാർ യൂനസ് എന്നിവർക്ക് തീരെ രസിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, എന്നാൽ മോശം വ്യക്തിബന്ധം നിലനിന്ന സമയത്തും ഇരു പേസർമാരെക്കൊണ്ടും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ബോൾ ചെയ്യിക്കാൻ തനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സലീം മാലിക്. 1993ലാണ് സലീം മാലിക് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിതനായത്.



ആ കാലയളവിലെ രസകരമായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജിയോ സൂപ്പർ ന്യൂസിനോടാണു മാലിക്കിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

വസീം അക്രം, വഖാൻ യൂനസ് എന്നിവർ എനിക്കു പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ, തങ്ങളുടെ വ്യക്തഗത പ്രകടനത്തിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ശ്രദ്ധ. ഞാൻ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിതനായതിനു ശേഷം അക്രവും വഖാറും എന്നോടു സംസാരിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അറിയാമോ? അവരോടു സംസാരിക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കളിക്കിടെ പന്ത് എറിയാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽനിന്ന് അവർ പന്തു തട്ടിപ്പറിക്കും. വഖാറും അക്രവും ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനമാണ് എന്നെ തേടിയെത്തിയത്. അവർ എന്നോടു സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾ പരമ്പരകൾ നേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അക്രത്തോടു ഞാന്‍ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, വാസ് താങ്കളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളർ. താങ്കൾ വിക്കറ്റ് നേടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഇതു താങ്ങളുടെ മതിപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിഷയമാണ്. മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും വഖാർ 5 വിക്കറ്റ് തന്നെ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. വഖാറിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്.

ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇരുവരുടെയും മികച്ച പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കി’– മാലിക് പറഞ്ഞു. മാലിക്കിനു കീഴിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 34 ഏകദിനത്തിൽ 21 ജയവും, 12 ടെസ്റ്റിൽ 7 ജയവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ കാരണങ്ങളാലാണു തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കിയതെന്നും മാലിക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‌‘ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലെ 6 കളിയിൽ 5 എണ്ണവും ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു. ഞാൻ പാക്കിസ്ഥാനായി മത്സരങ്ങളും പരമ്പരകളും ജയിക്കുന്നതിൽ ചിലർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ച് എന്തു ചെയ്യാമെന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത്. എന്നെ എങ്ങനെ നീക്കാമെന്നും അവർ ചിന്തിച്ചു. എന്താണു സംഭവിച്ചത് എന്ന് അന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായിരുന്നില്ല, കാരണം അതല്ലല്ലോ എന്റെ ജോലി’– സലീം മാലിക് പറഞ്ഞു.

